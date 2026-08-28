Dove vedere Fiorentina-Frosinone in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 29 ago 2026 - 12:30 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Frosinone sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito il dettaglio su come seguire la partita in streaming.

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Fiorentina-Frosinone: sabato 29 agosto ore 18:30

La Fiorentina ospita il Frosinone all'Artemio Franchi di Firenze nella seconda giornata di Serie A 2026/27. I viola cercano il primo risultato utile del campionato dopo un esordio da dimenticare, mentre gli ospiti arrivano a Firenze con la necessità di trovare continuità dopo una settimana di alti e bassi.

La squadra di Fabio Grosso ha aperto la stagione con una sconfitta pesante: il 4-0 subito dalla Roma all'Olimpico ha lasciato più di qualche interrogativo. Malen ha fatto tripletta, Dybala ha distribuito assist con la qualità di un fuoriclasse, e la Fiorentina non ha mai trovato le contromisure giuste.

A complicare ulteriormente il quadro in casa viola c'è la situazione di Moise Kean, che ha già rifiutato di allenarsi con il gruppo e spinge con forza per il trasferimento al Como. Il futuro dell'attaccante italiano rimane incerto a pochi giorni dalla chiusura del mercato, e la sua assenza pesa sull'equilibrio offensivo della squadra.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini ha perso all'esordio contro la Juventus per 1-0, una sconfitta che riflette le difficoltà di un gruppo ancora in costruzione. I ciociari hanno però mostrato carattere nel turno di Coppa Italia, travolgendo la Juve Stabia 4-1.

L'Artemio Franchi si prepara a una partita che la Fiorentina non può permettersi di sbagliare. Tre punti sarebbero fondamentali per rimettere in carreggiata una stagione partita male, ma il mercato aperto e le tensioni interne rischiano di pesare anche in campo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina-Frosinone in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

In casa Fiorentina, Fabio Grosso dovrà fare a meno di Fabiano Parisi, indisponibile. Non risultano squalifiche. Il probabile undici titolare vede David de Gea in porta, con Dodo, Joao Mario, Luca Ranieri e Radu Dragusin in difesa; Nicolo Fagioli, Marco Brescianini e Cher Ndour a centrocampo; Franco Mastantuono e Arthur Atta sulla trequarti; Mateo Pellegrino in attacco. Eventuali aggiornamenti saranno inseriti in avvicinamento al fischio d'inizio.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini recupera quasi tutti gli effettivi: l'unico ancora in dubbio è Fares Ghedjemis, mentre non ci sono squalificati. La probabile formazione prevede Lorenzo Palmisani tra i pali; Ilario Monterisi, Giorgio Cittadini, Gabriele Calvani e Gabriele Bracaglia in difesa; Giacomo Calo e Romano Schmid in mezzo al campo con Matteo Cichella; Antonio Raimondo, Giorgi Kvernadze e Seydou Fini nel tridente offensivo.

Stato di forma

La Fiorentina arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico risultato di rilievo in campionato è la pesante sconfitta per 4-0 contro la Roma nella prima giornata di Serie A, con Malen protagonista assoluto. Prima di quel ko, i viola avevano battuto il Benevento 4-1 in Coppa Italia e raccolto pareggi nelle amichevoli contro Deportivo de La Coruña (1-1) e Real Madrid (2-2). Nelle cinque partite considerate, la Fiorentina ha segnato otto reti e ne ha subite nove.

Il Frosinone ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra di Alvini ha perso 1-0 contro la Juventus all'esordio in Serie A, ma aveva impressionato in Coppa Italia con il 4-1 rifilato alla Juve Stabia. Nelle amichevoli estive, il Frosinone ha pareggiato 2-2 con il Benevento e 1-1 con la Sambenedettese, perdendo 2-1 contro la Lazio. In totale, nelle ultime cinque partite, gli ospiti hanno segnato otto gol e ne hanno incassati sei.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'11 febbraio 2024, quando la Fiorentina si impose nettamente per 5-1 in casa contro il Frosinone in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti in campionato, la Fiorentina conta due vittorie contro una del Frosinone, con due pareggi. I viola hanno segnato sette gol complessivi, gli ospiti cinque.

Classifica









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