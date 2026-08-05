Dove vedere Fiorentina-Deportivo de A Coruna in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 6 ago 2026 - 14:00

La partita è disponibile in diretta streaming su DAZN. Di seguito trovate i dettagli per accedere alla copertura in diretta.

Come vedere Fiorentina-Deportivo de A Coruna con una VPN

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Fiorentina-Deportivo de A Coruna: giovedì 6 agosto ore 20

La Fiorentina affronta il Deportivo de A Coruña in un'amichevole estiva, un test utile per entrambe le squadre nella fase finale della preparazione pre-campionato.

I viola di Fabio Grosso arrivano a questa sfida dopo il pareggio per 2-2 contro il Real Madrid che ha confermato le qualità del gruppo. Moise Kean, tornato al centro dell'attacco, ha impressionato per fisicità e presenza in area.

Il Deportivo de A Coruña sta costruendo la propria condizione con metodicità. I galiziani hanno alternato risultati positivi a qualche pareggio, cercando continuità di rendimento dopo la stagione in Segunda División.

Questa amichevole rappresenta per entrambe le formazioni un'occasione per affinare meccanismi tattici e trovare automatismi prima degli impegni ufficiali.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito trovate tutte le informazioni su come vedere Fiorentina vs Deportivo de A Coruña in diretta streaming e in TV.

Stato di forma

La Fiorentina ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stato il 2-2 contro il Real Madrid il 1° agosto, mentre in precedenza i viola avevano battuto il Watford per 1-0. La sconfitta per 3-2 contro il Queens Park Rangers rimane l'unica nota negativa del tour estivo, bilanciata da un netto 8-1 sulla Fiorentina U20 e da un 1-0 sul Gubbio. Complessivamente, la squadra ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6 nelle ultime cinque partite.

Il Deportivo de A Coruña ha raccolto due vittorie e due pareggi nelle quattro uscite estive. Il risultato più recente è il 2-2 contro lo St. Pauli del 1° agosto, seguito dal successo per 1-0 sul Lugo. I galiziani non avevano trovato reti nel pareggio a reti bianche con il Real Oviedo, mentre avevano dominato il Compostela per 4-0.





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