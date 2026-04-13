Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Fiorentina è chiamata all’impresa nel ritorno dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace.

Dopo il pesante 3-0 subito all’andata a Selhurst Park, i viola devono ribaltare un risultato molto complicato per continuare il cammino europeo.

A favore della squadra di Paolo Vanoli c’è il fattore campo: al Franchi servirà una prestazione perfetta, spinta dal calore dei tifosi, per provare una rimonta che avrebbe del clamoroso.

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Come guardare Fiorentina-Crystal Palace in diretta? Canale TV e diretta streaming

Il ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Crystal Palace: ora di inizio

Conference League - Final Stage Artemio Franchi, Firenze

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La gara tra Fiorentina e Crystal Palace, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, si gioca giovedì 16 aprile allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Crystal Palace Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli Probabile formazione Panchina Allenatore O. Glasner

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Fiorentina-Crystal Palace

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner.

Forma

Due vittorie e un pareggio in Premier League nelle ultime tre gare per il Crystal Palace, che sembra ormai aver superato il momento più complicato e si trova adesso al tredicesimo posto in classifica in campionato.

La Fiorentina, invece, affronta la Lazio nel posticipo della trentaduesima giornata: l'obiettivo è superare il Cagliari in classifica e portarsi al quindicesimo posto in classifica.

Partite tra le due squadre

FIO Ultima partita CRY 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Crystal Palace 3 - 0 Fiorentina 0 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Il quarto di finale di ritorno di Conference League sarà il secondo match tra le due formazioni: Fiorentina e Crystal Palace si sono incontrate in gare ufficiali sono nel match d'andata, vinto per 3-0 dalla formazione inglese.

Classifica

Il Crystal Palace è tredicesimo in classifica con 42 punti, mentre la Fiorentina è sedicesima con 32 punti conquistati.