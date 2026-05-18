Dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Fiorentina-Atalanta è una sorta di passaggio di consegne per la Conference League. Dopo quattro partecipazioni consecutive della squadra viola, infatti, sarà la Dea a partecipare alla competizione continentale in seguito al settimo posto raggiunto matematicamente nel 37esimo turno.
Proprio in virtù della certezza di giocare la Conference, l'Atalanta non ha più un obiettivo stagionale in vista dell'ultima giornata, così come una Fiorentina già salva da alcuni turni: per entrambe, dunque, la partita finale del campionato di Serie A rappresenterà solamente un modo per provare a chiudere al meglio salutando i propri tifosi.
Se l'Atalanta è già certa di chiudere al settimo posto, anche qualora il Bologna la raggiunga in classifica (ha gli scontri diretti a favore), la Fiorentina non può concludere il torneo nella parte sinistra della graduatoria, ma ancora superare Genoa, Parma e Torino.
Come guardare Fiorentina-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming
Fiorentina-Atalanta si può vedere in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.
Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara finale tra Fiorentina e Atalanta anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.
Il match che chiude la stagione delle due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.