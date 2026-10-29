Serie A - Game Week 9 29 ott 2026 - 15:45 Artemio Franchi, Firenze

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Fiorentina-Atalanta: giovedì 29 ottobre ore 20.45

Al Franchi di Firenze va in scena il posticipo della nona giornata di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, due squadre che arrivano a questo appuntamento con urgente bisogno di punti e classifiche che non rispecchiano le ambizioni di inizio stagione.

La Fiorentina vive un momento difficile. Vanoli ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque tra campionato e Coppa Italia, con tre sconfitte consecutive in Serie A che hanno spinto i viola nelle zone più basse della classifica. In casa il rendimento è stato ancora più deludente: un pareggio e tre sconfitte al Franchi rendono il fattore campo un peso piuttosto che un vantaggio.

L'Atalanta non se la passa meglio. Sarri ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato, perdendone quattro, e il pareggio per 4-4 in casa contro il Frosinone nell'ultimo turno ha lasciato più domande che risposte su una difesa che continua a fare acqua. Le sconfitte contro Milan e Ajax nell'arco di una settimana hanno complicato ulteriormente il quadro.

L'infermeria nerazzurra è affollata come non mai. Scamacca e Bellanova si sono aggiunti di recente a una lista di indisponibili già lunghissima, costringendo Sarri a scelte praticamente obbligate in diversi reparti. In questo contesto, Nikola Krstovic si è preso la scena: il montenegrino ha scalato le gerarchie offensive e si candida a trascinare l'Atalanta anche stasera.

Dall'altra parte, la Fiorentina deve fare a meno di Pongracic e Ranieri in difesa, con Vanoli che ridisegna il reparto arretrato adattando Viery al centro. Nonostante le difficoltà, i viola possono contare su David De Gea tra i pali, che nelle ultime settimane ha già dimostrato di poter fare la differenza con interventi decisivi.

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Formazioni

Vanoli deve fare i conti con diverse assenze in difesa: Pongracic, Ranieri, Parisi, Sottil e Atta sono tutti indisponibili. Il tecnico viola adatta Viery al centro della retroguardia con Valdepenas terzino sinistro, mentre il probabile undici prevede De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Viery e Valdepenas in difesa, Ndour, Fagioli e Brescianini a centrocampo, con Mastantuono, Pellegrino e Njie nel tridente offensivo.

Sarri arriva a Firenze in piena emergenza. Agli infortunati di lungo corso come Kossounou, Hien, Scalvini, Kolasinac, Kessie, Raspadori e Sulemana si sono aggiunti recentemente Scamacca e Bellanova, che saltano la trasferta. In difesa spazio al giovane Obric accanto a Kristensen e Bernasconi-Zappacosta sugli esterni con Pasalic in mezzo al campo assieme ad Ederson, Elmas sulla trequarti e Rowe-De Ketelaere a supporto di Krstovic unica punta.

Stato di forma

La Fiorentina arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque tra tutte le competizioni. Il momento peggiore è quello più recente: i viola hanno perso le ultime tre di campionato, subendo sette gol complessivi contro Inter (2-1), Como (1-3) e Genoa (2-1). L'unica nota positiva del periodo è il successo per 3-0 sul Pisa in Coppa Italia.

L'Atalanta ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque. I nerazzurri hanno battuto il Pafos in Conference League (3-1) e ancora prima il Venezia in campionato (3-1), ma hanno poi perso contro Milan (3-2) e Ajax (2-0) prima del pareggio per 4-4 contro il Frosinone, una partita in cui la difesa ha mostrato fragilità evidenti. In cinque partite, la Dea ha segnato 12 gol ma ne ha incassati 10.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il match terminò 1-1 in Serie A al Franchi. Guardando agli ultimi cinque incontri diretti, il bilancio è abbastanza equilibrato: l'Atalanta ha vinto due volte, la Fiorentina altrettante, con un pareggio. Le due squadre hanno prodotto partite con molti gol, tra cui il 3-2 per l'Atalanta nel settembre 2024 e il 2-3 per la Fiorentina nel giugno dello stesso anno.

Classifica

In classifica di Serie A, la Fiorentina occupa il diciannovesimo posto, davanti solo al Venezia fanalino di coda mentre l'Atalanta è dodicesima con il Genoa: una sfida tra una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere e una che insegue una posizione europea.

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