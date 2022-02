Dove vedere la finale di Coppa d'Africa in diretta tv e streaming in chiaro

Senegal contro Egitto, la finale di Coppa d'Africa 2022. E' arrivato il momento di eleggere la regina del continente, con l'ultimo atto del torneo che ha visto la formazione di Mané e quella di Salah arrivare a contendersi il trofeo più importante.

Il Senegal, che ha eliminato Burkina Faso in semifinale, cerca il primo successo nella storia del torneo dopo aver perso la finale nel 2002 e nel 2019, mentre l'Egitto, che ha superato i padroni di casa del Camerun (poi terzi), vuole tornare sul tetto del continente dopo i sette successi in bacheca, ultimo dei quali nel 2010.

FINALE DI COPPA D'AFRICA IN CHIARO

Senegal-Egitto, in programma alle 20 di domenica 6 febbraio 2022, è trasmessa in diretta tv da DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Collegamento poco prima del fischio d'inizio. Basta accedere al sito ufficiale del canale, invece, per assistere al match finale di Coppa d'Africa in streaming (in chiaro), utilizzando smartphone, tablet, pc o notebook.

SENEGAL-EGITTO, DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

Detto della diretta tv in chiaro su DMAX, la finale di Coppa d'Africa è disponibile anche su Eurosport 2, canale numero 211 di Sky e su Discovery + attraverso l'app sulle smart tv. Senegal-Egitto può essere vista in diretta anche collegando TIMVISION BOX, Amazon Firestick o Google Chromecast alla tv.

COPPA D'AFRICA, LA FINALE SENEGAL-EGITTO IN DIRETTA STREAMING

Senegal-Egitto è in diretta streaming, non in chiaro, su Eurosport 2 - visibile su DAZN, o l'app di Discovery +. Questa, infatti, può essere scaricata su dispositivi mobili come smartphone o tablet. La finale è visibile in streaming anche collegandosi al sito ufficiale di Discovery+ con pc o notebook.