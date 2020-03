Dove vedere film e serie tv sul calcio

Netflix, Sky, Amazon Prime Video, Disney+, Chili, Timvision: la lista dei film sul calcio e dove vederli, dalle commedie alle pellicole drammatiche.

Per il periodo di quarantena, ma anche per quando tutto tornerà alla normalità. L'occasione di conoscere o riscoprire film e serie sul calcio. Un rapporto particolare e poco esplorato quello tra il pallone e il cinema, principalmente per l'avversione dello statunitense medio per il calcio e storie lontane dalla propria cultura. Il Football americano principale protagonista sportivo delle pellicole, calcio limitato all'estero.

Film e serie tv sul calcio che spaziano tra vari generi, dal comico al demenziale, dal dramma al documentario, passando per la pellicola di formazione giovanile, la parodia, il biografico e il surreale. Oltre al classico dvd/bluray o al passaggio in tv, sempre più servizi on demand permettono la visione.

Ecco la lista di film e serie tv sul calcio divisi per generi: dove vederli in streaming, on demand e a noleggio:

Altre squadre

DOVE VEDERE FILM COMICI SUL CALCIO

L'allenatore nel pallone - INFINITY

L'allenatore nel pallone 2 - INFINITY

Shaolin Soccer - CHILI, iTUNES, GOOGLE PLAY

Goal of the Dead - AMAZON PRIME VIDEO, CHILI, iTUNES, GOOGLE PLAY, TIMVISION, RAKUTEN TV

Dream Team - CHILI

Sognando Beckham - CHILI, GOOGLE PLAY

Il mio amico Eric - AMAZON PRIME VIDEO, CHILI, iTUNES, GOOGLE PLAY, TIMVISION

Febbre a 90 - CHILI, THEFILMCLUB, iTUNES, GOOGLE PLAY, YOUTUBE

Derby in famiglia - NETFLIX, CHILI, iTUNES, GOOGLE PLAY

Santo calcio - NETFLIX

Calciatrice per caso - NETFLIX

Mean Machine - TIMVISION, CHILI

Una squadra da sogno - AMAZON PRIME VIDEO

DOVE VEDERE FILM DRAMMATICI SUL CALCIO

Goal! - CHILI, iTUNES

Goal! 2 - CHILI, iTUNES, GOOGLE PLAY

Goal! 3 - CHILI, iTUNES

Hooligans - CHILI, SKY ON DEMAND, NOW TV

Jimmy Grimble - INFINITY

Il Campione - INFINITY, YOUTUBE, RAKUTEN TV, CHILI, iTUNES

Fuga per la vittoria - RAKUTEN TV, CHILI, iTUNES, GOOGLE PLAY, TIMVISION

Gli eroi della domenica - INFINITY

DOVE VEDERE FILM BIOGRAFICI SUL CALCIO

Pelè - INFINITY, CHILI, iTUNES, GOOGLE PLAY, RAKUTEN TV

Il maledetto United - CHILI, iTUNES

DOVE VEDERE FILM DOCUMENTARIO SUL CALCIO

Diego Maradona - NETFLIX, YOUTUBE, CHILI, iTUNES, RAKUTEN TV

Griezmann: è nata una leggenda - NETFLIX

Le K Benzema - NETFLIX

Messi: storia di un campione - NETFLIX

Bobby Robson - NETFLIX

Il giorno perfetto - NETFLIX

Asfalto e pallone - NETFLIX

River el mas grande siempre - NETFLIX

Forever Chape - NETFLIX

Forever Pure - NETFLIX

Forbidden Games - The James Fashanu Story - NETFLIX

Alex Viera: Una storia di sopravvivenza - NETFLIX

Anelka: genio e sregolatezza - NETFLIX

Il profeta del goal: il calcio totale di Johan Cryff - AMAZON PRIME VIDEO

Pelè: O' Rei - AMAZON PRIME VIDEO

Make us Dream - AMAZON PRIME VIDEO

Dobbiamo andare - AMAZON PRIME VIDEO

Cristiano Ronaldo - AMAZON PRIME VIDEO

Ronaldo - CHILI, iTUNES, RAKUTEN TV, GOOGLE PLAY

DOVE VEDERE SERIE TV SUL CALCIO

Ultras - NETFLIX

The English Game - NETFLIX

Apache: The life of Carlos Tevez - NETFLIX

First Team: - NETFLIX

21 Thunder - NETFLIX

Puerta 7 - NETFLIX

The Kicks - AMAZON PRIME VIDEO

Il grande - RAI PLAY

DOVE VEDERE SERIE TV DOCUMENTARIO SUL CALCIO