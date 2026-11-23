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Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 de Kuip

Feyenoord - FC Porto: diretta TV e streaming

Nei Paesi Bassi, Feyenoord - FC Porto sarà trasmessa su Ziggo Sport. Tramite Ziggo Go puoi seguire la partita in diretta streaming anche su cellulare, tablet o computer portatile. Scopri qui sotto le opzioni disponibili e avvia la diretta.

Ultime notizie sulle squadre e convocati

Secondo i dati attuali, il Feyenoord non ha giocatori infortunati o squalificati. Van Bronckhorst dovrebbe poter contare su Tjark Ernst tra i pali, con Givairo Read, Oussama Targhalline e Anis Hadj Moussa nella formazione prevista.

Anche l'FC Porto non ha assenti nell'elenco. Nella formazione prevista di Farioli figurano, tra gli altri, Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Pepe. Ulteriori notizie sulle formazioni arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Forma recente

Il Feyenoord attraversa un periodo difficile: nessuna vittoria nelle ultime cinque partite, con due pareggi e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 2-3 contro l'Excelsior Rotterdam e, in precedenza, era stato sconfitto anche 5-3 dallo sc Heerenveen. In queste cinque partite il Feyenoord ha segnato nove goal e ne ha subiti undici.

L'FC Porto ha vinto tutte e cinque le partite. La sfida con il Paredes in Coppa di Portogallo è terminata 1-1 ed è registrata come vittoria; prima erano arrivati i successi contro il Vitória SC (2-1 in trasferta), il Napoli (4-1) e l'Estoril (4-0). Il Porto ha segnato dodici goal e ne ha subiti tre.

Precedenti

I due club si sono già affrontati nell'Europa League del 2019. Il Porto ha vinto 3-2 a dicembre, dopo che il Feyenoord si era imposto 2-0 in casa a ottobre. Un'amichevole disputata nel 2007 è finita 0-0. Nelle tre partite riportate, dunque, ciascun club ha vinto una volta e il Feyenoord ha segnato complessivamente quattro goal, contro i tre del Porto.

Classifica

In Champions League il Feyenoord occupa il 32° posto, mentre l'FC Porto è 26°. In classifica il Porto ha quindi sei posizioni di vantaggio sulla squadra di Rotterdam.