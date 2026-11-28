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Eredivisie - Game Week 14 29 nov 2026 - 08:30 de Kuip

Dove vedere Feyenoord-Ajax: diretta TV e streaming

Feyenoord-Ajax è disponibile sui seguenti canali TV e servizi di streaming. La partita si può seguire in diretta su ESPN tramite Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra o Canal+ Netherlands.

Notizie sulle squadre e convocati

Al Feyenoord mancheranno per infortunio Jordan Bos, Jivayno Zinhagel, Tijme Wessels, Thomas Beelen e Jakub Moder. Non risultano squalificati tra i padroni di casa.

L'Ajax dovrà fare a meno degli infortunati Viktor Tsigankov, Caio Henrique, Jorthy Mokio, Simon Adingra e Kasper Dolberg. Anche tra gli ospiti non ci sono squalificati. Non sono ancora disponibili le probabili formazioni delle due squadre: seguiranno aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Feyenoord ha perso quattro delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una (0-1-4). Nell'ultima gara ha perso 0-1 contro il Porto in Champions League. In precedenza aveva perso 5-3 contro l'Heerenveen e 0-3 contro l'Inter. La squadra di Rotterdam ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

L'Ajax ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio (4-1-0). Nell'ultima partita ha battuto 4-0 il Thun in Conference League. Prima aveva vinto 1-6 in casa del Midtjylland. L'Ajax ha segnato 16 goal e ne ha subiti tre, mantenendo la porta inviolata tre volte nelle ultime cinque gare.

Precedenti

L'ultimo confronto, disputato il 22 marzo 2026 in Eredivisie, è terminato 1-1 al De Kuip. Nelle ultime cinque sfide l'Ajax ha vinto tre volte, il Feyenoord una, mentre una è finita in pareggio. In quelle partite l'Ajax ha segnato sei goal contro gli otto del Feyenoord, anche grazie al 6-0 ottenuto da quest'ultimo nell'aprile 2024.

Classifica

In Eredivisie il Feyenoord è quinto, mentre l'Ajax occupa il secondo posto.