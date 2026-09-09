Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoFenerbahce
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
team-logoRoma
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Simone Giromini

Con il supporto di

Dove vedere Fenerbahce-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Fenerbahce e Roma: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Champions League - Game Week 1
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahce-Roma è disponibile in Italia su Sky Sport e NOW. Le opzioni per seguire la partita in diretta sono indicate di seguito.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Fenerbahce-Roma con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Fenerbahce-Roma: giovedì 10 settembre ore 18.45

Il Fenerbahce ospita la Roma allo Chobani Stadyumu di Istanbul in una sfida valida per la League Phase della Champions League. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano in Turchia con il vento in poppa, forti di un avvio di stagione travolgente in Serie A.

Il Fenerbahce si presenta all'appuntamento europeo con qualche preoccupazione. La sconfitta nel derby contro il Besiktas per 2-1, con Dusan Vlahovic a firmare il gol decisivo, ha acceso i riflettori sulle lacune difensive della squadra di Ismail Kartal. Il capitano Milan Skriniar non ha nascosto la propria frustrazione dopo il match, lanciando un chiaro avvertimento ai compagni.

La Roma, dal canto suo, ha impressionato nelle prime uscite stagionali. Tre vittorie consecutive in Serie A, con 10 gol segnati e solo uno subito, raccontano di una squadra che ha assimilato le idee di Gasperini con velocità sorprendente. Il 2-1 rifilato all'Atalanta in rimonta nell'ultimo turno ha ulteriormente consolidato la vetta della classifica.

A centrocampo i giallorossi potranno contare su Manu Koné, rimasto a Roma dopo che Gasperini ha respinto le avances del Chelsea nelle ultime ore di mercato. Il direttore sportivo Tony D'Amico ha confermato che il centrocampista francese sarà un elemento centrale nel progetto tecnico della stagione.

Per il Fenerbahce, Mason Greenwood dovrà fare i conti con le conseguenze disciplinari della rissa post-partita contro il Lione nella fase di qualificazione alla Champions League, episodio che ha portato UEFA a comminare sanzioni anche a Matteo Guendouzi. La vigilia turca è tutt'altro che serena.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Fenerbahce-Roma in TV e in live streaming, con orario di inizio, probabili formazioni e le ultime notizie dai due campi.

Formazioni

Probabili formazioni Fenerbahce - Roma

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formazione
Roma crest
Roma
ROM
3-4-1-2
EdersonEdersonA. BrownA. BrownN. AkeN. AkeM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodK. AkturkogluK. AkturkogluO. AydinO. AydinI. YuksekI. YuksekV. MuriqiV. MuriqiM. SvilarM. SvilarM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaR. MoraR. MoraM. KoneM. KoneB. CristanteB. CristanteP. DybalaP. DybalaD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Fenerbahce

Formazione titolare

Roma

Allenatore

  • I. Kartal
  • G. Gasperini

Il Fenerbahce di Ismail Kartal dovrebbe scendere in campo con Ederson tra i pali, difesa composta da Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar e Nelson Semedo. A centrocampo spazio a N'Golo Kanté e İsmail Yüksek, con Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın e Mason Greenwood a supporto dell'unica punta Vedat Muriqi.

Gasperini risponde con Mile Svilar in porta e una difesa a tre formata da Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka. Wesley e Nahuel Molina agiranno sugli estenrni, mentre Manu Koné e Bryan Cristante presidieranno la mediana. Paulo Dybala, Rodrigo Mora e Donyell Malen completeranno il reparto offensivo. Non risultano infortuni o squalifiche tra i giallorossi; eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

FB

FB - Forma

OL
D1-1
KSP
V4-2
OL
V1-2
SAM
V0-2
BJK
S1-2
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ROM

ROM - Forma

BHA
S3-0
BVB
D2-2
FIO
V4-0
LEC
V0-4
ATA
V2-1
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Fenerbahce ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. La squadra di Kartal ha perso l'ultima uscita, sconfitta 2-1 dal Besiktas nel derby di Super Lig, dopo aver battuto il Lione 2-1 nella gara di ritorno della qualificazione alla Champions League. In queste cinque partite i turchi hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti sette.

La Roma arriva alla sfida con tre vittorie nelle prime tre gare di campionato. L'ultimo impegno in Serie A si è concluso con un successo per 2-1 sull'Atalanta all'ultimo respiro, mentre in precedenza i giallorossi avevano travolto Lecce per 4-0 e Fiorentina con lo stesso punteggio. Nelle cinque partite considerate la Roma ha realizzato 10 reti subendone appena uno, con due clean sheet in campionato che testimoniano la solidità difensiva costruita da Gasperini.

Precedenti

Testa a testa

FenerbahcePareggioRoma
0
1
0
Amichevoli dei club
Roma badge
Roma
ROM
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
3
FIN
3Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1

L'unico precedente disponibile tra le due squadre risale al 19 agosto 2014, quando Roma e Fenerbahce si affrontarono in un'amichevole terminata 3-3.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
7
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
7
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
NapoliNapoliNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
32
LilleLilleLIL
100123-10
S
34
InterInterINT
100112-10
S
35
LASKLASKLAS
100101-10
S
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
Qualificato agli ottavi di finale




  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.


Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%


Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google