Dove vedere Fenerbahce-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 1 10 set 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

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Fenerbahce-Roma: giovedì 10 settembre ore 18.45

Il Fenerbahce ospita la Roma allo Chobani Stadyumu di Istanbul in una sfida valida per la League Phase della Champions League. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano in Turchia con il vento in poppa, forti di un avvio di stagione travolgente in Serie A.

Il Fenerbahce si presenta all'appuntamento europeo con qualche preoccupazione. La sconfitta nel derby contro il Besiktas per 2-1, con Dusan Vlahovic a firmare il gol decisivo, ha acceso i riflettori sulle lacune difensive della squadra di Ismail Kartal. Il capitano Milan Skriniar non ha nascosto la propria frustrazione dopo il match, lanciando un chiaro avvertimento ai compagni.

La Roma, dal canto suo, ha impressionato nelle prime uscite stagionali. Tre vittorie consecutive in Serie A, con 10 gol segnati e solo uno subito, raccontano di una squadra che ha assimilato le idee di Gasperini con velocità sorprendente. Il 2-1 rifilato all'Atalanta in rimonta nell'ultimo turno ha ulteriormente consolidato la vetta della classifica.

A centrocampo i giallorossi potranno contare su Manu Koné, rimasto a Roma dopo che Gasperini ha respinto le avances del Chelsea nelle ultime ore di mercato. Il direttore sportivo Tony D'Amico ha confermato che il centrocampista francese sarà un elemento centrale nel progetto tecnico della stagione.

Per il Fenerbahce, Mason Greenwood dovrà fare i conti con le conseguenze disciplinari della rissa post-partita contro il Lione nella fase di qualificazione alla Champions League, episodio che ha portato UEFA a comminare sanzioni anche a Matteo Guendouzi. La vigilia turca è tutt'altro che serena.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Fenerbahce-Roma in TV e in live streaming, con orario di inizio, probabili formazioni e le ultime notizie dai due campi.

Formazioni

Il Fenerbahce di Ismail Kartal dovrebbe scendere in campo con Ederson tra i pali, difesa composta da Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar e Nelson Semedo. A centrocampo spazio a N'Golo Kanté e İsmail Yüksek, con Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın e Mason Greenwood a supporto dell'unica punta Vedat Muriqi.

Gasperini risponde con Mile Svilar in porta e una difesa a tre formata da Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka. Wesley e Nahuel Molina agiranno sugli estenrni, mentre Manu Koné e Bryan Cristante presidieranno la mediana. Paulo Dybala, Rodrigo Mora e Donyell Malen completeranno il reparto offensivo. Non risultano infortuni o squalifiche tra i giallorossi; eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Fenerbahce ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. La squadra di Kartal ha perso l'ultima uscita, sconfitta 2-1 dal Besiktas nel derby di Super Lig, dopo aver battuto il Lione 2-1 nella gara di ritorno della qualificazione alla Champions League. In queste cinque partite i turchi hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti sette.

La Roma arriva alla sfida con tre vittorie nelle prime tre gare di campionato. L'ultimo impegno in Serie A si è concluso con un successo per 2-1 sull'Atalanta all'ultimo respiro, mentre in precedenza i giallorossi avevano travolto Lecce per 4-0 e Fiorentina con lo stesso punteggio. Nelle cinque partite considerate la Roma ha realizzato 10 reti subendone appena uno, con due clean sheet in campionato che testimoniano la solidità difensiva costruita da Gasperini.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 1 0 Amichevoli dei club Roma ROM 3 Fenerbahce FB 3 FIN 3 Gol segnati 3 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

L'unico precedente disponibile tra le due squadre risale al 19 agosto 2014, quando Roma e Fenerbahce si affrontarono in un'amichevole terminata 3-3.

Classifica













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