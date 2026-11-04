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Conference League
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Dove vedere FC Twente-Pafos: canale TV, diretta streaming, orario d'inizio e stato di forma recente delle due squadre

FC Twente vs Pafos FC
FC Twente
Pafos FC
Conference League

Una panoramica su dove vedere la sfida tra FC Twente e Pafos, insieme alle ultime notizie sulle due squadre.

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Conference League - Game Week 3
De Grolsch Veste

FC Twente-Pafos: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita tra FC Twente e Pafos sarà trasmessa in diretta su Ziggo Sport e Ziggo Go. Di seguito le opzioni per non perdere il calcio d’inizio.

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Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni FC Twente - Pafos FC

Allenatore

  • J. van den Brom

Al momento non risultano infortuni o squalifiche confermati nell’FC Twente. Si prevede che l’allenatore John van den Brom abbia a disposizione una rosa in piena forma, anche se la formazione definitiva sarà comunicata più a ridosso del calcio d’inizio.

Anche per il Pafos mancano informazioni precise sui giocatori infortunati o squalificati. L’allenatore Ricardo Sa Pinto comunicherà la sua rosa più avanti; gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Stato di forma recente

TWE

TWE - Forma

THU
V1-0
UTR
S1-2
LRI
V1-4
AZ
V0-2
EXC
V0-9
Gol segnato (subito)
17/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PAF

PAF - Forma

ATA
S3-1
UES
D0-0
RIG
D1-1
SAL
D0-0
APO
D2-2
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L’FC Twente è in uno stato di forma eccezionale: ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con una sola sconfitta. L’ultima gara è stata la travolgente vittoria per 9-0 sull’Excelsior Rotterdam in Eredivisie, il 1° novembre. Prima, il Twente aveva battuto per 4-1 il Lincoln Red Imps in Conference League. In totale, la squadra ha segnato 16 goal in cinque partite e ne ha subiti soltanto quattro.

Il Pafos attraversa un periodo altalenante, con tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La partita più recente, contro l’Apollon Limassol il 31 ottobre, è terminata 2-2. In Conference League, il Pafos ha pareggiato 1-1 contro il Riga FC dopo aver perso 3-1 contro l’Atalanta. La squadra ha segnato quattro volte e ha subito cinque goal nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Nel database non risultano precedenti tra FC Twente e Pafos. La sfida alla De Grolsch Veste sarà dunque una prima volta per entrambi i club.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
220031+26
V
V
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
D
V
10
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
211052+34
D
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
S
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
S
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
S
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
S
17
GentGentGNT
210112-13
S
V
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
S
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
Stella RossaStella RossaZVE
201145-11
D
S
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
S
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
S
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
S
D
26
AGFAGFAGF
201112-11
D
S
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
S
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
S
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
S
30
GetafeGetafeGET
201136-31
S
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
S
D
32
ThunThunTHU
200202-20
S
S
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
S
S
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
S
S
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
S
S
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

In Conference League l’FC Twente è quinto, mentre il Pafos occupa la 27ª posizione.

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