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Conference League - Game Week 3 5 nov 2026 - 15:00 De Grolsch Veste

FC Twente-Pafos: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita tra FC Twente e Pafos sarà trasmessa in diretta su Ziggo Sport e Ziggo Go. Di seguito le opzioni per non perdere il calcio d’inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Al momento non risultano infortuni o squalifiche confermati nell’FC Twente. Si prevede che l’allenatore John van den Brom abbia a disposizione una rosa in piena forma, anche se la formazione definitiva sarà comunicata più a ridosso del calcio d’inizio.

Anche per il Pafos mancano informazioni precise sui giocatori infortunati o squalificati. L’allenatore Ricardo Sa Pinto comunicherà la sua rosa più avanti; gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Stato di forma recente

L’FC Twente è in uno stato di forma eccezionale: ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con una sola sconfitta. L’ultima gara è stata la travolgente vittoria per 9-0 sull’Excelsior Rotterdam in Eredivisie, il 1° novembre. Prima, il Twente aveva battuto per 4-1 il Lincoln Red Imps in Conference League. In totale, la squadra ha segnato 16 goal in cinque partite e ne ha subiti soltanto quattro.

Il Pafos attraversa un periodo altalenante, con tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La partita più recente, contro l’Apollon Limassol il 31 ottobre, è terminata 2-2. In Conference League, il Pafos ha pareggiato 1-1 contro il Riga FC dopo aver perso 3-1 contro l’Atalanta. La squadra ha segnato quattro volte e ha subito cinque goal nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Nel database non risultano precedenti tra FC Twente e Pafos. La sfida alla De Grolsch Veste sarà dunque una prima volta per entrambi i club.

Classifica

In Conference League l’FC Twente è quinto, mentre il Pafos occupa la 27ª posizione.