Vuole accedere al suo servizio di streaming abituale in maggiore sicurezza, oppure da un’altra parte del mondo dove potrebbe imbattersi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) può essere utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Scelga una VPN affidabile. Scelga un fornitore di VPN affidabile e scarichi l’applicazione sul suo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

Si connetta al server. Attivi la VPN e si connetta al server selezionato per modificare la sua posizione digitale (indirizzo IP).

Attivi la VPN e si connetta al server selezionato per modificare la sua posizione digitale (indirizzo IP). Visiti l’emittente ufficiale. Vada sul sito web o apra l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Vada sul sito web o apra l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Acceda e trovi la diretta. Crei un account o acceda al servizio dell’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e godersi la partita!

Conference League - Game Week 3 5 nov 2026 - 15:00 De Grolsch Veste

Dove vedere FC Twente-Pafos in TV e in streaming

La partita tra FC Twente e Pafos sarà trasmessa in diretta su Ziggo Sport e Ziggo Go. Di seguito le opzioni per non perdere il calcio d’inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Al momento non risultano infortuni o squalifiche confermati nell’FC Twente. L’allenatore John van den Brom dovrebbe avere a disposizione una rosa in buona condizione fisica, anche se la formazione definitiva sarà annunciata più vicino al calcio d’inizio.

Anche per il Pafos non sono disponibili informazioni concrete su giocatori infortunati o squalificati. L’allenatore Ricardo Sa Pinto comunicherà la sua rosa in seguito; gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Stato di forma recente

L’FC Twente è in grande forma: ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con una sola sconfitta. Nell’incontro più recente ha travolto 9-0 l’Excelsior Rotterdam in Eredivisie il 1° novembre. In precedenza, il Twente aveva battuto 4-1 il Lincoln Red Imps in Conference League. In totale, la squadra ha segnato 16 gol in cinque partite e ne ha subiti soltanto quattro.

Il Pafos attraversa un periodo altalenante, con tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L’incontro più recente, disputato il 31 ottobre contro l’Apollon Limassol, è terminato 2-2. In Conference League, il Pafos ha pareggiato 1-1 contro il Riga FC, dopo una sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta. La squadra ha segnato quattro gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Nel set di dati non risultano precedenti tra FC Twente e Pafos. La sfida alla De Grolsch Veste sarà quindi una prima volta per entrambi i club.

Classifica

In Conference League, l’FC Twente è quinto, mentre il Pafos occupa la 27ª posizione.