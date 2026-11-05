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Conference League
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Dove vedere FC Twente-Pafos: canale TV, diretta streaming online, orario d'inizio e stato di forma recente delle due squadre

FC Twente vs Pafos FC
FC Twente
Pafos FC
Conference League

Una panoramica su dove vedere la sfida tra FC Twente e Pafos, con le ultime notizie sulle due squadre.

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Conference League - Game Week 3
De Grolsch Veste

Dove vedere FC Twente-Pafos in TV e in streaming

La partita tra FC Twente e Pafos sarà trasmessa in diretta su Ziggo Sport e Ziggo Go. Di seguito le opzioni per non perdere il calcio d’inizio.

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Notizie sulle squadre e rose

Formazioni FC Twente - Pafos FC

4-2-3-1
FC Twente crest
FC Twente
TWE
Formazione
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
4-5-1
J. DrommelJ. DrommelA. AdelgaardA. AdelgaardR. NijstadR. NijstadB. van RooijB. van RooijR. PropperR. PropperY. TahaY. TahaR. ZerroukiR. ZerroukiD. RotsD. RotsS. OerjasaeterS. OerjasaeterD. WeidmannD. WeidmannW. WeghorstW. WeghorstR. MajeckiR. MajeckiN. IoannouN. IoannouB. FelipeB. FelipeD. LuizD. LuizS. MmaeeS. MmaeeK. SemaK. SemaJ. CorreiaJ. CorreiaA. BritoA. BritoV. DragomirV. DragomirI. SunjicI. SunjicLeleLele
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
4-2-3-1
FC Twente

Formazione titolare

Pafos FC

Panchina

Allenatore

  • J. van den Brom
  • R. Sa Pinto

Al momento non risultano infortuni o squalifiche confermati nell’FC Twente. L’allenatore John van den Brom dovrebbe avere a disposizione una rosa in buona condizione fisica, anche se la formazione definitiva sarà annunciata più vicino al calcio d’inizio.

Anche per il Pafos non sono disponibili informazioni concrete su giocatori infortunati o squalificati. L’allenatore Ricardo Sa Pinto comunicherà la sua rosa in seguito; gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Stato di forma recente

TWE

TWE - Forma

THU
V1-0
UTR
S1-2
LRI
V1-4
AZ
V0-2
EXC
V0-9
Gol segnato (subito)
17/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PAF

PAF - Forma

ATA
S3-1
UES
D0-0
RIG
D1-1
SAL
D0-0
APO
D2-2
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L’FC Twente è in grande forma: ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con una sola sconfitta. Nell’incontro più recente ha travolto 9-0 l’Excelsior Rotterdam in Eredivisie il 1° novembre. In precedenza, il Twente aveva battuto 4-1 il Lincoln Red Imps in Conference League. In totale, la squadra ha segnato 16 gol in cinque partite e ne ha subiti soltanto quattro.

Il Pafos attraversa un periodo altalenante, con tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L’incontro più recente, disputato il 31 ottobre contro l’Apollon Limassol, è terminato 2-2. In Conference League, il Pafos ha pareggiato 1-1 contro il Riga FC, dopo una sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta. La squadra ha segnato quattro gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Nel set di dati non risultano precedenti tra FC Twente e Pafos. La sfida alla De Grolsch Veste sarà quindi una prima volta per entrambi i club.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321041+37
V
D
V
2
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
321031+27
D
V
V
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
5
AjaxAjaxAJX
320173+46
V
V
S
6
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
7
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
V
V
8
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
S
V
V
10
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
V
V
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
V
S
V
12
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
D
V
13
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
211052+34
D
V
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
D
15
AtalantaAtalantaATA
31114404
D
S
V
16
BragaBragaBRA
311123-14
D
V
S
17
GentGentGNT
311112-14
D
S
V
18
ThunThunTHU
310232+13
V
S
S
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
31023303
S
V
S
20
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
310225-33
D
S
S
21
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
22
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
23
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
24
AGFAGFAGF
302112-12
D
D
S
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
D
S
D
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
S
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
S
28
Stella RossaStella RossaZVE
301246-21
D
D
S
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
S
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
S
31
GetafeGetafeGET
201136-31
S
D
32
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301226-41
S
S
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
S
S
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
S
S
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
S
S
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

In Conference League, l’FC Twente è quinto, mentre il Pafos occupa la 27ª posizione.

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