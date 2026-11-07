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Eredivisie
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Dove vedere FC Twente-Ajax: canale TV, diretta streaming online, orario d'inizio e stato di forma recente delle due squadre

FC Twente vs Ajax
FC Twente
Ajax
Eredivisie

Una panoramica su dove vedere la sfida tra FC Twente e Ajax, insieme alle ultime notizie sulle due squadre.

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Eredivisie - Game Week 12
De Grolsch Veste

Dove vedere FC Twente-Ajax: canale TV e streaming online in diretta

La partita di Eredivisie tra FC Twente e Ajax sarà trasmessa in diretta su ESPN tramite Ziggo, Canal+ e Watch ESPN. Di seguito le opzioni disponibili per seguirla in streaming.

ESPN via Ziggo

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Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni FC Twente - Ajax

4-3-3
FC Twente crest
FC Twente
TWE
Formazione
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
J. DrommelJ. DrommelR. NijstadR. NijstadA. AdelgaardA. AdelgaardB. van RooijB. van RooijR. PropperR. PropperY. TahaY. TahaT. van den BeltT. van den BeltR. ZerroukiR. ZerroukiD. RotsD. RotsW. WeghorstW. WeghorstS. OerjasaeterS. OerjasaeterM. ter StegenM. ter StegenO. WijndalO. WijndalA. BouwmanA. BouwmanY. BaasY. BaasL. RosaL. RosaJ. MokioJ. MokioY. BissoumaY. BissoumaO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. ArokodareD. KlaassenD. Klaassenteam-logoA. Ouazane
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
FC Twente

Formazione titolare

Ajax

Allenatore

  • J. van den Brom
  • Michel

L’allenatore del FC Twente, John van den Brom, non può contare su Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin e Filip Thorvaldsen a causa di infortuni. Non sono state segnalate squalifiche; la formazione definitiva sarà confermata più a ridosso del calcio d’inizio.

L’allenatore dell’Ajax, Michel, deve fare a meno di Julian Brandt, uscito la scorsa settimana per un infortunio ai muscoli posteriori della coscia, oltre che di Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen e Simon Adingra, assenti già da più tempo. Ulteriori aggiornamenti sulla formazione dell’Ajax sono attesi con l’avvicinarsi della partita.

Stato di forma recente

TWE

TWE - Forma

UTR
S1-2
LRI
V1-4
AZ
V0-2
EXC
V0-9
PAF
V3-1
Gol segnato (subito)
19/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AJX

AJX - Forma

GRO
V2-5
ATA
V2-0
SPA
V1-2
AZ
V1-0
MID
V1-6
Gol segnato (subito)
16/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il FC Twente ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, subendo una sola sconfitta. Il successo più recente è stato il 3-1 contro il Pafos in Conference League il 5 novembre. Prima, il Twente aveva travolto l’Excelsior Rotterdam per 9-0 in Eredivisie. In cinque partite la squadra ha segnato sedici goal e ne ha subiti quattro.

Anche l’Ajax ha vinto quattro degli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni e non ha perso nessuna partita di Eredivisie in questa serie. La prestazione più recente è stata l’impressionante vittoria per 6-1 sul FC Midtjylland in Conference League il 5 novembre. In precedenza, gli uomini di Amsterdam avevano battuto l’AZ per 1-0 e l’Atalanta per 2-0. Nelle cinque partite l’Ajax ha segnato undici goal e ne ha subiti quattro.

Precedenti

Testa a testa

FC TwentePareggioAjax
1
1
3
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
1
FC Twente badge
FC Twente
TWE
2
FIN
Eredivisie
FC Twente badge
FC Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
3
FIN
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FC Twente badge
FC Twente
TWE
0
FIN
Eredivisie
FC Twente badge
FC Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FIN
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FC Twente badge
FC Twente
TWE
1
FIN
7Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L’incontro più recente tra i due club risale al 4 aprile 2026, quando l’Ajax ha battuto il FC Twente per 2-1 ad Amsterdam in Eredivisie. Prima, nell’ottobre 2025, il Twente aveva vinto in casa contro l’Ajax per 2-3. Negli ultimi cinque confronti in Eredivisie, l’Ajax ha vinto tre volte, mentre il Twente ha ottenuto una vittoria e una partita è finita in pareggio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
D
D
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
D
D
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
D
S
V
S
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
V
V
S
D
V
5
AlkmaarAlkmaarAZ
116232013+720
S
S
D
S
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
D
V
D
D
V
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
S
V
8
FC GroningaFC GroningaGRO
114342624+215
S
D
S
V
V
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
D
V
D
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
S
V
S
D
D
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
V
S
V
D
S
12
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
S
D
V
V
S
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
D
V
D
V
S
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
S
D
D
D
D
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
S
S
S
S
D
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
V
S
S
D
S
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
111371324-116
S
S
V
D
D
18
WillemWillemWII
120391140-293
D
S
S
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Qualificato all'UEFA Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Eredivisie, il FC Twente occupa attualmente il quarto posto, mentre l’Ajax è secondo.

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