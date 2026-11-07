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Eredivisie - Game Week 12 8 nov 2026 - 08:30 De Grolsch Veste

Dove vedere FC Twente-Ajax: canale TV e streaming online in diretta

La partita di Eredivisie tra FC Twente e Ajax sarà trasmessa in diretta su ESPN tramite Ziggo, Canal+ e Watch ESPN. Di seguito le opzioni disponibili per seguirla in streaming.

Notizie sulle squadre e convocati

L’allenatore del FC Twente, John van den Brom, non può contare su Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin e Filip Thorvaldsen a causa di infortuni. Non sono state segnalate squalifiche; la formazione definitiva sarà confermata più a ridosso del calcio d’inizio.

L’allenatore dell’Ajax, Michel, deve fare a meno di Julian Brandt, uscito la scorsa settimana per un infortunio ai muscoli posteriori della coscia, oltre che di Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen e Simon Adingra, assenti già da più tempo. Ulteriori aggiornamenti sulla formazione dell’Ajax sono attesi con l’avvicinarsi della partita.

Stato di forma recente

Il FC Twente ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, subendo una sola sconfitta. Il successo più recente è stato il 3-1 contro il Pafos in Conference League il 5 novembre. Prima, il Twente aveva travolto l’Excelsior Rotterdam per 9-0 in Eredivisie. In cinque partite la squadra ha segnato sedici goal e ne ha subiti quattro.

Anche l’Ajax ha vinto quattro degli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni e non ha perso nessuna partita di Eredivisie in questa serie. La prestazione più recente è stata l’impressionante vittoria per 6-1 sul FC Midtjylland in Conference League il 5 novembre. In precedenza, gli uomini di Amsterdam avevano battuto l’AZ per 1-0 e l’Atalanta per 2-0. Nelle cinque partite l’Ajax ha segnato undici goal e ne ha subiti quattro.

Precedenti

L’incontro più recente tra i due club risale al 4 aprile 2026, quando l’Ajax ha battuto il FC Twente per 2-1 ad Amsterdam in Eredivisie. Prima, nell’ottobre 2025, il Twente aveva vinto in casa contro l’Ajax per 2-3. Negli ultimi cinque confronti in Eredivisie, l’Ajax ha vinto tre volte, mentre il Twente ha ottenuto una vittoria e una partita è finita in pareggio.

Classifica

In Eredivisie, il FC Twente occupa attualmente il quarto posto, mentre l’Ajax è secondo.