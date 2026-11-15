Come vedere Isole Faroe-Moldavia con una VPN

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un'altra parte del mondo dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che torna utile una rete privata virtuale (VPN).

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Presentazione della partita

UEFA Nations League C - Game Week 6 16 nov 2026 - 10:00 Torsvoellur Stadium

Le Isole Faroe ospitano la Moldavia al Torsvoellur Stadium di Torshavn in una sfida del Gruppo 3 della Lega C di UEFA Nations League che potrebbe incidere sulla classifica finale.

Le Isole Faroe di Eydun Klakstein sono la squadra dei pareggi nel girone e non vincono da cinque partite, considerando tutte le competizioni. L'ultima gara si è chiusa sul 2-2 contro la Slovacchia, un risultato emblematico di un cammino caratterizzato più dalla tenacia che dai risultati.

La Moldavia arriva in condizioni migliori. La squadra di Lilian Popescu ha battuto il Kazakistan 2-1 nell'ultima partita e ha vinto due delle ultime cinque gare, presentandosi alla trasferta di Torshavn con uno slancio concreto.

Le due squadre si sono già affrontate in questa edizione della Nations League, pareggiando 1-1 a Chisinau. La Moldavia cercherà di fare meglio in trasferta, mentre le Isole Faroe conteranno sul sostegno del pubblico di casa per trovare la prima vittoria della loro campagna.

In classifica la Moldavia è seconda e le Isole Faroe terze: uno scontro diretto che potrebbe determinare la graduatoria finale prima della conclusione della fase a gironi.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come vedere Isole Faroe-Moldavia.

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