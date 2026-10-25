Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 09:30

Desenzano-Giana Erminio è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Desenzano-Giana Erminio con una VPN

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Desenzano-Giana Erminio: data e orario

Desenzano e Giana Erminio si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che racconta due momenti di stagione molto diversi tra loro.

I lombardi del Desenzano arrivano da un periodo altalenante: dopo due vittorie consecutive, la sconfitta per 4-1 subita contro l'Alcione Milano nell'ultima giornata ha bruscamente interrotto la striscia positiva e riportato la squadra a fare i conti con la propria fragilità difensiva.

La Giana Erminio, dal canto suo, porta in campo la solidità di chi non perde da tempo, ma anche il peso di una squadra che non riesce a vincere. Cinque pareggi nelle ultime cinque partite di campionato disegnano un profilo di squadra che lotta senza riuscire ad accelerare.

Per il Desenzano, giocare in casa rappresenta un'opportunità concreta per ritrovare i tre punti e allontanarsi dalla zona calda della classifica. Per la Giana, invece, ogni punto in trasferta vale doppio in chiave salvezza.

Una partita che non ha bisogno di grandi presentazioni: due squadre che cercano punti per ragioni diverse, in un girone che non perdona chi si ferma.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Desenzano-Giana Erminio in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Desenzano, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno forniti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

La situazione è analoga per la Giana Erminio: nessuna notizia confermata su indisponibili o squalificati, e nessuna indicazione sulla formazione che scenderà in campo. Ulteriori dettagli arriveranno a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Desenzano arriva a questa partita con un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 4-1 in casa dell'Alcione Milano, che ha interrotto una serie di due successi consecutivi: prima il 2-0 sui Dolomiti Bellunesi, poi la vittoria esterna per 2-1 sul campo del Folgore Caratese. Nelle cinque partite considerate, i lombardi hanno segnato sette gol e ne hanno subiti sei.

La Giana Erminio non vince nelle ultime cinque partite di Serie C, raccogliendo quattro pareggi e una vittoria. L'ultimo match ha visto i biancazzurri superare l'Union Brescia per 2-1, risultato che interrompe una serie di pareggi: 2-2 contro il Renate, 0-0 contro il Treviso e 1-1 sia contro il Pro Vercelli sia contro il Folgore Caratese. Nelle cinque gare considerate, la Giana ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Desenzano e Giana Erminio. Ulteriori informazioni storiche sul confronto diretto potrebbero essere aggiunte a ridosso del calcio d'inizio.

Classifica





In classifica nel Girone A di Serie C, il Desenzano occupa l'undicesima posizione mentre la Giana Erminio si trova al diciottesimo posto, in piena zona retrocessione. Per i padroni di casa si tratta di una partita da vincere per consolidare una posizione di relativa tranquillità; per gli ospiti, invece, i tre punti sono quasi obbligatori per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla salvezza.





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