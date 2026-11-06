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Championship
team-logoDerby County
Pride Park
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Dove vedere Derby County-Bolton Wanderers in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Derby County vs Bolton Wanderers
Derby County
Bolton Wanderers
Championship

La guida completa per seguire in diretta oggi Derby County-Bolton Wanderers, sfida di Championship.

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Presentazione della partita

crest
Championship - Game Week 15
Pride Park

Formazioni Derby County - Bolton Wanderers

4-2-3-1
Derby County crest
Derby County
DER
Formazione
Bolton Wanderers crest
Bolton Wanderers
BOL
4-2-3-1
J. Widell ZetterstroemJ. Widell ZetterstroemS. DuffyS. DuffyD. SandersonD. SandersonJ. RobinsonJ. RobinsonR. NyambeR. NyambeB. ClarkB. ClarkR. BrewsterR. BrewsterL. TravisL. TravisM. FuseiniM. FuseiniD. OzohD. OzohC. MorrisC. MorrisJ. BonhamJ. BonhamL. StephensonL. StephensonA. FamewoA. FamewoM. ConwayM. ConwayC. Forino-JosephC. Forino-JosephX. SimonsX. SimonsT. GaleT. GaleJ. SheehanJ. SheehanG. LarrazabalG. LarrazabalR. RodriguesR. RodriguesS. DalbyS. Dalby
Bolton Wanderers crest
Bolton Wanderers
BOL
4-2-3-1
Derby County

Formazione titolare

Bolton Wanderers

Panchina

Allenatore

  • J. Eustace
  • S. Schumacher

Il Derby County ospita il Bolton Wanderers a Pride Park in una partita di Championship particolarmente importante per i padroni di casa.

Il Derby di John Eustace attraversa un periodo difficile. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, compreso il 4-0 subito contro il Norwich City, lo hanno lasciato inchiodato al 23° posto, con una lotta per non retrocedere sempre più seria davanti a sé.

Il Bolton arriva in una posizione più tranquilla: è 17° sotto la guida di Steven Schumacher. Gli ospiti hanno dimostrato di saper conquistare punti in trasferta e penseranno di poter fare risultato contro un Derby a corto di fiducia in casa.

Per Eustace, Pride Park deve cominciare a portare risultati. Nelle ultime settimane il Derby ha subito molti goal e ha faticato a trovare continuità in attacco: è una partita che non può permettersi di perdere.

Anche la squadra di Schumacher ha le sue motivazioni. Una vittoria allontanerebbe ulteriormente il Bolton dalla metà bassa della classifica e gli darebbe una base da cui puntare a una posizione più tranquilla a metà classifica con il progredire della stagione.

Con la stagione del Derby che rischia di precipitare e il Bolton alla ricerca di un punto d'appoggio in campionato, questa partita conta per entrambe le squadre, seppure per ragioni molto diverse.

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