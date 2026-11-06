Come vedere Derby County-Bolton Wanderers con una VPN
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Presentazione della partita
Formazioni Derby County - Bolton Wanderers
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- J. Eustace
- S. Schumacher
Il Derby County ospita il Bolton Wanderers a Pride Park in una partita di Championship particolarmente importante per i padroni di casa.
Il Derby di John Eustace attraversa un periodo difficile. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, compreso il 4-0 subito contro il Norwich City, lo hanno lasciato inchiodato al 23° posto, con una lotta per non retrocedere sempre più seria davanti a sé.
Il Bolton arriva in una posizione più tranquilla: è 17° sotto la guida di Steven Schumacher. Gli ospiti hanno dimostrato di saper conquistare punti in trasferta e penseranno di poter fare risultato contro un Derby a corto di fiducia in casa.
Per Eustace, Pride Park deve cominciare a portare risultati. Nelle ultime settimane il Derby ha subito molti goal e ha faticato a trovare continuità in attacco: è una partita che non può permettersi di perdere.
Anche la squadra di Schumacher ha le sue motivazioni. Una vittoria allontanerebbe ulteriormente il Bolton dalla metà bassa della classifica e gli darebbe una base da cui puntare a una posizione più tranquilla a metà classifica con il progredire della stagione.
Con la stagione del Derby che rischia di precipitare e il Bolton alla ricerca di un punto d'appoggio in campionato, questa partita conta per entrambe le squadre, seppure per ragioni molto diverse.