LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

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Deportivo Alaves-Atletico Madrid: data e orario

L'Atletico Madrid di Diego Simeone fa visita al Deportivo Alavés all'Estadio Mendizorroza di Vitoria in una sfida di LaLiga che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questa fase della stagione.

I Colchoneros arrivano in Euskadi forti di un momento di forma convincente in campionato, con tre vittorie nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La recente vittoria per 2-1 contro il Real Madrid testimonia la solidità e l'ambizione della squadra di Simeone.

L'Alavés, allenato da Quique Sanchez Flores, attraversa invece un periodo più difficile. Nelle ultime cinque gare di LaLiga, i padroni di casa hanno raccolto appena due vittorie, alternando buone prestazioni — come il 5-2 all'Osasuna — a sconfitte che hanno frenato la loro corsa.

Simeone, figura centrale del progetto atletico, è in piena sintonia con il club: le parti stanno lavorando per rinnovare il suo contratto in scadenza, a conferma della volontà comune di proseguire insieme. Il tecnico argentino porta a Vitoria una squadra che in trasferta ha dimostrato carattere e qualità.

In casa, l'Alavés proverà a sfruttare il fattore campo per interrompere una striscia negativa e dare continuità alle ultime prestazioni positive. Il Mendizorroza si preannuncia come un palcoscenico caldo e combattuto.

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Formazioni

In casa Alavés, Quique Sanchez Flores dovrà fare a meno di Mikel Rodriguez, Facundo Garces e Ville Koski, tutti indisponibili per infortunio. Il tecnico spagnolo dovrebbe schierare dal primo minuto: Sivera; Tenaglia, Angel Perez, Jonny Otto, Rebbach; Valentini, Alena, Ibanez, Blanco; Boye, Antonio Martinez.

L'Atletico Madrid di Diego Simeone è invece privo di Alexander Soerloth, Pablo Barrios e Alejandro Grimaldo per infortunio. Il probabile undici titolare dei Colchoneros vede: Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Le Normand; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, Kang-In Lee.

Stato di forma

L'Alavés ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di LaLiga. Il risultato più recente è stato uno 0-0 contro l'Athletic Bilbao, mentre in precedenza la squadra di Sanchez Flores aveva subito una sconfitta per 1-0 contro il Valencia. Nelle cinque partite, i padroni di casa hanno segnato otto gol e ne hanno incassati quattro.

L'Atletico Madrid ha vinto tre delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, perdendone due. I Colchoneros vengono da un successo per 4-0 sull'Osasuna in LaLiga e, ancor più significativamente, hanno battuto il Real Madrid per 2-1 nella gara più recente in campionato. Le uniche note negative sono arrivate contro il Liverpool in Champions League (2-1) e contro l'Athletic Bilbao in LaLiga (3-0). Complessivamente, la squadra di Simeone ha segnato undici gol e ne ha subiti sei nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 18 gennaio 2026, quando l'Atletico Madrid si impose per 1-0 in casa propria in LaLiga. Nei cinque precedenti disponibili, i Colchoneros hanno vinto tre volte, con un pareggio e una sconfitta: l'unica vittoria dell'Alavés nel lotto risale all'aprile 2024, quando i baschi si imposero per 2-0 al Mendizorroza.

Classifica





In LaLiga, l'Atletico Madrid occupa la seconda posizione, mentre il Deportivo Alavés è sesto: un divario in classifica che riflette le diverse ambizioni delle due squadre in questa fase del campionato.





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