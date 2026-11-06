Come vedere DC United-New York City FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 16:00 Audi Field

Il DC United ospita il New York City FC all’Audi Field di Washington, DC, in una partita della stagione regolare della Major League Soccer che vede le due squadre affrontarsi con motivazioni diverse.

Il DC United di Rene Weiler arriva in un momento disperato. Cinque sconfitte consecutive in MLS, tra cui il 3-0 subito in casa contro il Columbus Crew il 31 ottobre, hanno lasciato la squadra al 14° posto nella Eastern Conference, con la stagione di fatto già finita.

Il NYCFC è 11° nella Eastern Conference e ha ancora qualcosa per cui giocare mentre la stagione regolare volge al termine. La squadra di Pascal Jansen ha pareggiato 1-1 con il CF Montreal nell’ultima partita, un risultato che non aiuta molto la sua corsa ai playoff.

Il NYCFC ha avuto un rendimento altalenante nel corso di ottobre, alternando vittorie, pareggi e sconfitte, ma resta in corsa per un posto nei playoff mentre le partite ancora da disputare nella conference diminuiscono.

Per il DC United è una partita da vincere a tutti i costi per salvare quel poco di dignità che resta in una stagione difficile. Per il NYCFC, tre punti in trasferta sarebbero un risultato importante e terrebbero vive le sue esigue speranze di qualificarsi ai playoff.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come vedere DC United-New York City FC in diretta.

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