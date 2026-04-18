Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
World Cup Qualification UEFA
team-logoDanimarca
team-logoItalia
Guarda in streaming su NordVPN
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Danimarca-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

World Cup Qualification UEFA
Danimarca vs Italia
Danimarca
Italia

Tutte le info su Danimarca-Italia, match di qualificazione ai Mondiali femminili: dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quarto impegno nelle qualificazioni ai Mondiali femminili per l'Italia, inserita nel Gruppo 1 della Lega A per ciò che riguarda le nazionali europee.

Dopo aver travolto la Serbia in trasferta, le azzurre fanno visita alla Danimarca: scandinave capoliste con 7 punti, tre in più rispetto alle ragazze guidate dal commissario tecnico Soncin.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Danimarca-Italia femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

Come guardare Danimarca-Italia femminile in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

World Cup Qualification UEFA
Danimarca crest
Danimarca
DEN
Italia crest
Italia
ITA

Danimarca-Italia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai: il canale di riferimento per la visione sarà Rai 2.

Anche lo streaming sarà gratuito: nello specifico basterà collegarsi al sito o scaricare l'app di RaiPlay e selezionare la diretta dell'evento, in questo caso di Rai 2.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Danimarca-Italia femminile: ora di inizio

crest
World Cup Qualification UEFA - Women's League A Grp. 1

Danimarca-Italia femminile si gioca oggi 18 aprile 2026 al Parken Stadium di Copenhagen. Calcio d'inizio alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Danimarca-Italia femminile

DANIMARCA (3-4-1-2): Thisgaard; Faerge, Ballisager, Sandbech; Thogersen, Gejl, Kuhl, Svava; Harder; Floe, Vangsgaard. Ct. Michelsen.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia, Oliviero; Caruso, Greggi, Dragoni; Giugliano, Girelli, Glionna. Ct. Soncin.

Forma

DEN
-Forma

Goal segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ITA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

DEN

Ultime 5 partite

ITA

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

4

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità