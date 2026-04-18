Dove vedere Danimarca-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Quarto impegno nelle qualificazioni ai Mondiali femminili per l'Italia, inserita nel Gruppo 1 della Lega A per ciò che riguarda le nazionali europee.
Dopo aver travolto la Serbia in trasferta, le azzurre fanno visita alla Danimarca: scandinave capoliste con 7 punti, tre in più rispetto alle ragazze guidate dal commissario tecnico Soncin.
Di seguito tutto ciò che serve sapere su Danimarca-Italia femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.
Come guardare Danimarca-Italia femminile in diretta? Canale TV e diretta streaming
Danimarca-Italia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai: il canale di riferimento per la visione sarà Rai 2.
Anche lo streaming sarà gratuito: nello specifico basterà collegarsi al sito o scaricare l'app di RaiPlay e selezionare la diretta dell'evento, in questo caso di Rai 2.
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Danimarca-Italia femminile: ora di inizio
Danimarca-Italia femminile si gioca oggi 18 aprile 2026 al Parken Stadium di Copenhagen. Calcio d'inizio alle ore 15:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Danimarca-Italia femminile
DANIMARCA (3-4-1-2): Thisgaard; Faerge, Ballisager, Sandbech; Thogersen, Gejl, Kuhl, Svava; Harder; Floe, Vangsgaard. Ct. Michelsen.
ITALIA (4-3-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia, Oliviero; Caruso, Greggi, Dragoni; Giugliano, Girelli, Glionna. Ct. Soncin.