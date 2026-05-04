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Alessandro De Felice

Dove vedere Crystal Palace-Shakhtar in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Conference League
Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk
Crystal Palace
Shakhtar Donetsk

Crystal Palace e Shakhtar si affrontano nel ritorno delle semifinali di Conference League: tutte le info sul match, dove vederlo in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

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Crystal Palace e Shakhtar Donetsk si affrontano nel ritorno della semifinale di Conference League 2025/26: in palio un posto nella finale del prossimo 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia.

A Londra si riparte dal 3-1 in favore degli inglesi nella gara d’andata, firmato dai goal di Sarr, Kamada e Strand Larsen; il momentaneo pari porta la firma di Ocheretko.

Il secondo atto si disputerà al Selhurst Park di Londra, in Inghilterra.

Come guardare Crystal Palace-Shakhtar in diretta? Canale TV e streaming

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Il match tra Crystal Palace e Shakhtar si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere Crystal Palace-Shakhtar basta accedere al canale numero 254, via tv, app o sito ufficiale.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Crystal Palace-Shakhtar con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Crystal Palace-Shakhtar: ora di inizio

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Conference League - Final Stage
Selhurst Park

Notizie su Crystal Palace, Shakhtar e formazioni ufficiali

Probabili formazioni Crystal Palace - Shakhtar Donetsk

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Glasner

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Turan

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All: Glasner
SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Eguinaldo; Kaua Elias. All. Arda Turan

Forma di Crystal Palace e Shakhtar

CRY
-Forma

Goal segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

SHK
-Forma

Goal segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5
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