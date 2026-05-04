Dove vedere Crystal Palace-Shakhtar in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Crystal Palace e Shakhtar Donetsk si affrontano nel ritorno della semifinale di Conference League 2025/26: in palio un posto nella finale del prossimo 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia.
A Londra si riparte dal 3-1 in favore degli inglesi nella gara d’andata, firmato dai goal di Sarr, Kamada e Strand Larsen; il momentaneo pari porta la firma di Ocheretko.
Il secondo atto si disputerà al Selhurst Park di Londra, in Inghilterra.
Come guardare Crystal Palace-Shakhtar in diretta? Canale TV e streaming
Il match tra Crystal Palace e Shakhtar si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.
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Crystal Palace-Shakhtar: ora di inizio
Notizie su Crystal Palace, Shakhtar e formazioni ufficiali
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All: Glasner
SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Eguinaldo; Kaua Elias. All. Arda Turan