Dove vedere Cosenza-Foggia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Terzo posto da una parte, missione salvezza dall’altra. Sono profondamente diversi gli obiettivi di Cosenza e Foggia, che si sfidano nella giornata numero 35 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi.
I rossoblu vogliono continuare a credere nel podio del girone meridionale, con la squadra di Buscè reduce dal pari di Benevento.
Per il Foggia, invece, la sfida vinta col Trapani è stata una fondamentale boccata d’ossigeno, ma per mantenere la categoria servirà un grandissimo finale di stagione.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Cosenza-Foggia in diretta? Canale TV e diretta streaming
Cosenza-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Arena e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Cosenza-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Cosenza-Foggia: ora di inizio
La gara fra Cosenza e Foggia, valida per la giornata numero 35 del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 4 aprile, allo stadio San Vito-Gigi Marulla, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Cosenza
COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Moretti, Dametto, Caporale, Ciotti; Contiliano, Florenzi, Garritano; Cannavò, Emmausso; Beretta. All.Buscè.
Probabile formazione Foggia
FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Staver, Minelli, Biasol, Buttaro; Romeo, Menegazzo, Dimarco; D'Amico, Liguori, Tommasini. All. Pazienza.