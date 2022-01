Dove vedere la Coppa Italia 2021/2022 in tv e streaming

Tutti a caccia della Juventus Campione della Coppa Italia. La nuova edizione del torneo, quella 2021/2022, ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta principale, con l'arrivo delle big, ovvero le prime otto della passata annata di Serie A. Tutte in campo per provare a giocare la finale in programma a maggio ed assicurarsi il trofeo, nonchè la possibilità di disputare la Supercoppa Italiana.

LA COPPA ITALIA IN CHIARO

Tutta la Coppa Italia e le grandi sfide delle compagini in lotta per il titolo, come di consueto, è trasmessa in diretta tv in chiaro, dunque per tutti. Non è necessario un abbonamento a pagamento per seguire la competizione che da decenni si affianca alla Serie A.

COPPA ITALIA IN DIRETTA TV: DOVE?

La Coppa Italia 2021/2022 è trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset. Tutte le sfide di ottavi, quarti, semifinali e finali sono trasmesse da Italia 1: canale numero 6 HD del digitale terrestre o numero 506 del satellite. Tramite Sky, al nuero 106 (HD).

COPPA ITALIA IN DIRETTA STREAMING: COME VEDERLA

Tutta la Coppa Italia 2021/2022 è visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, scaricando l'app su smart tv, smartphone o tablet. L'alternativa è quella di iscrievrsi al sito di Mediaset, gratuitamente, ed utilizzare Mediaset Play tramite computer, pc o notebook.

COPPA ITALIA SULLA RAI?

L'edizione 2021/2022 della Coppa Italia non prevede gare sulla Rai, che a differenza di Mediaset non possiede i diritti tv della competizione vinta dalla Juventus nella scorsa edizione.