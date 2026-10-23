Dove vedere Como-Sassuolo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 09:00 Stadio G. Sinigaglia

Como-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A. Di seguito le opzioni per seguire il match.

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Como-Sassuolo: sabato 24 ottobre ore 15

Il Como di Cesc Fabregas ospita il Sassuolo di Alberto Aquilani allo Stadio Sinigaglia di Como, in una sfida di Serie A che arriva in un momento di grande entusiasmo per i lariani.

La squadra di Fabregas arriva a questo appuntamento sull'onda di una settimana straordinaria. Dopo aver battuto la Fiorentina in campionato, il Como ha travolto il Manchester United per 4-1 in Champions League, con Nico Paz assoluto protagonista. I biancoblù stanno dimostrando di poter competere ad altissimo livello.

Il Sassuolo, guidato da Aquilani, attraversa invece un momento più complicato. I neroverdi arrivano a Como dopo un avvio di stagione discontinuo, con due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato.

Per Fabregas, che deve fare i conti con diverse assenze in attacco, si tratta di un test importante per misurare la profondità della rosa in un calendario sempre più fitto tra Serie A e Champions League.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Como, Fabregas deve fare i conti con un'infermeria affollata, soprattutto nel reparto offensivo: oltre Moise Kean, out Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez e Mattia Liberali. Il probabile undici lariano prevede Jean Butez in porta, con Marc-Oliver Kempf, Yan Couto, Kaiki e Jacobo Ramon in difesa. A centrocampo spazio a Maximo Perrone e Maxence Caqueret, con Nico Paz, Martin Baturina e Lucas Da Cunha a supporto di Anastasios Douvikas.

Il Sassuolo di Aquilani dovrà rinunciare a Ismael Kone, Jay Idzes, Daniel Boloca, Yeferson Paz e Fedde Leysen. Il probabile undici ospite vede Arijanet Muric tra i pali, con Duje Caleta-Car, Simone Cinquegrano, Cas Odenthal e Josh Doig in difesa. Nemanja Matic e Vasilije Adzic a centrocampo, con Kristian Thorstvedt, Domenico Berardi e Armand Lauriente a supporto di Sebastiano Esposito.

Stato di forma

Il Como arriva a questa partita dalla storica vittoria per 4-1 contro il Manchester United in Champions League, che ha confermato il grande momento della squadra di Fabregas. In precedenza i lariani avevano battuto la Fiorentina per 3-1 in Serie A ma perso contro il Feyenoord in Europa. L'unica sconfitta in campionato in questo periodo è arrivata contro il Frosinone per 2-0.

Il Sassuolo ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I neroverdi hanno conquistato il risultato più prestigioso del periodo battendo la Juventus per 3-2, ma hanno poi perso contro il Frosinone per 4-2 nella gara più recente. I pareggi per 1-1 contro il Milan e per 2-2 contro il Bologna completano un quadro di discontinuità con anche la sconfitta 2-1 contro il Monza.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due squadre, il Sassuolo ha vinto l'ultimo incontro diretto, imponendosi per 2-1 in casa il 17 aprile 2026 in Serie A. In precedenza era stato il Como a prevalere nelle due sfide precedenti: 2-0 in campionato nel novembre 2025 e 3-0 in Coppa Italia nel settembre 2025.

Classifica





In Serie A, il Como occupa attualmente la quinta posizione, mentre il Sassuolo si trova al tredicesimo posto: una sfida tra una squadra che punta alla zona europea e una che cerca continuità nella parte centrale della classifica.





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