Dove vedere Como-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 6 11 ott 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

Como-Roma sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming esclusiva su DAZN. Di seguito i dettagli sulla copertura televisiva e le opzioni di streaming disponibili.

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Como-Roma: domenica 11 ottobre ore 12:30

Il Sinigaglia ospita domenica 11 ottobre una delle sfide più interessanti della sesta giornata di Serie A, con il Como di Cesc Fabregas che affronta la Roma di Gian Piero Gasperini.

I giallorossi arrivano in vetta alla classifica, a pari punti con Inter e Lazio, dopo un percorso fin qui convincente che include il pareggio per 2-2 contro i nerazzurri prima della sosta.

Il Como, invece, vuole tornare ai tre punti dopo la sconfitta inaspettata contro il Frosinone nell'ultima uscita di campionato. Tra i lariani restano da valutare le condizioni di alcuni giocatori reduci dagli impegni internazionali. Moise Kean è tornato acciaccato dalla Nazionale, mentre Nico Paz ha dovuto affrontare un lungo viaggio di rientro.

Dalla parte della Roma, Gasperini recupera Donyell Malen, che ha smaltito il problema al ginocchio, e anche Wesley torna a disposizione. Rimane invece out Bryan Cristante per infortunio, così come è in dubbio la presenza del portiere Mile Svilar per un problema a un dito.

La sfida è presentata da più parti come il confronto tra le due pretendenti più accreditate al titolo dopo l'Inter campione in carica, con Napoli, Juventus e Milan ancora lontani dalla vetta.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Como-Roma in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Como di Fabregas si affida a Douvikas come prima punta, con Diao, Nico Paz e Baturina alle sue spalle. A centrocampo Perrone è favorito su Milla, mentre sulla destra c'è un ballottaggio tra Couto e Smolcic. Da valutare Moise Kean per un problema fisico riportato durante gli impegni con la Nazionale.

Gasperini recupera sia Wesley che Malen per la Roma, entrambi titolari dal primo minuto. Cristante è out per infortunio e verrà sostituito da De Roon. Sulla trequarti dovrebbe toccare a Rodrigo Mora, con Soulè ancora in fase di recupero dopo gli impegni con l'Argentina. In difesa rientra Ndicka. Permane incertezza sulle condizioni del portiere Svilar: qualora non ce la facesse, Gasperini dovrà ricorrere all'alternativa Gollini tra i pali.

Stato di forma

Il Como arriva alla sfida con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie A e Champions League. I lariani hanno subito un'inaspettata battuta d'arresto contro il Frosinone per 2-0 nell'ultima uscita, ma in precedenza avevano collezionato risultati di spessore: la vittoria per 4-1 contro il Lipsia in Champions League e il successo per 4-1 sul campo del Genoa testimoniano la qualità della squadra di Fabregas.

La Roma, nelle ultime cinque partite, ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza mai perdere. Il pareggio per 2-2 contro l'Inter nell'ultima di campionato prima della sosta è il risultato più recente, mentre in precedenza i giallorossi avevano battuto il Torino per 2-0 e l'Atalanta per 2-1 in Serie A. In Champions League è arrivato un pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 15 marzo 2026 in Serie A al Sinigaglia, il Como si è imposto per 2-1 sulla Roma. Guardando agli ultimi cinque incontri tra le due formazioni, il Como ha vinto tre volte contro le due vittorie della Roma. L'unico precedente risalente a prima della recente storia comune tra le due squadre è datato gennaio 2003, quando il Como si impose per 2-0 in casa.

Classifica





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