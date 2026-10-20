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Champions League
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoManchester United
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Como-Manchester United in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Como e Manchester United: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Stadio G. Sinigaglia

Como-Manchester United è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Puoi seguire il match in live streaming o in TV attraverso i canali indicati qui sotto.

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Como-Manchester United: mercoledì 21 ottobre ore 18.45

Lo Stadio Sinigaglia di Como ospita il Manchester United. I Red Devils si presentano all'appuntamento europeo con risultati altalenanti in questa fase della stagione. La squadra ha raccolto tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare di Premier League, e in Champions League ha già incassato una sconfitta per 2-0 contro l'Atlético Madrid.

In casa United tiene banco anche il mercato: Rio Ferdinand ha pubblicamente ammesso il rimpianto per non aver acquistato Ayyoub Bouaddi, finito al Manchester City per 86 milioni di sterline e già protagonista con i Citizens. Una pressione aggiuntiva per Carrick, il cui futuro alla guida del club è oggetto di discussione.

Il Como di Cesc Fabregas ha costruito un percorso affascinante. Il tecnico spagnolo, formatosi alla scuola di grandi maestri come Arsène Wenger, Pep Guardiola e José Mourinho, ha impresso una precisa identità di gioco alla squadra, consapevole che la sfida contro i Red Devils rappresenta un banco di prova importante.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su dove vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Como - Manchester United

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonL. Da CunhaL. Da CunhaJ. RodriguezJ. RodriguezM. BaturinaM. BaturinaL. MillaL. MillaN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireL. MartinezL. MartinezC. BalebaC. BalebaA. SantosA. SantosA. DialloA. DialloB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Formazione titolare

Manchester United

Allenatore

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Il Como dovrebbe scendere in campo con Jean Butez in porta, difesa composta da Alex Valle, Trevoh Chalobah, Yan Couto e Jacobo Ramon, centrocampo con Lucas Da Cunha e Luis Milla, con Jesus Rodriguez, Martin Baturina e Nico Paz a supporto di Anastasios Douvikas. Assane Diao non sarà disponibile per infortunio, mentre non risultano squalifiche.

Il Manchester United dovrebbe rispondere con Senne Lammens tra i pali e una linea difensiva formata da Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Harry Maguire e Lisandro Martinez. A centrocampo Carlos Baleba e Andrey Santos, con Amad Diallo, Bruno Fernandes e Youri Tielemans a supporto di Bryan Mbeumo. Patrick Dorgu è out per infortunio, mentre Leny Yoro sarà assente per squalifica.

Stato di forma

COM

COM - Forma

PAR
V2-1
FRC
S2-0
ROM
D0-0
FEY
S3-2
FIO
V1-3
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
LEE
D1-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Como arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, una sconfitta e due pareggi nelle ultime cinque gare. I lariani hanno battuto la Fiorentina 3-1 in trasferta nella più recente uscita in Serie A, ma in Champions League hanno ceduto al Feyenoord per 3-2. Nelle cinque partite considerate, il Como ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7, con un andamento discontinuo che alterna buone prestazioni offensive a qualche fragilità difensiva.

Il Manchester United ha collezionato due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite, senza mai trovare la vittoria. Il più recente risultato è il pareggio 1-1 contro il Leeds United in Premier League, mentre in Champions League è arrivata la sconfitta per 2-0 contro l'Atlético Madrid.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


Entrambe le squadre si trovano in una zona della classifica che richiede punti per non restare tagliate fuori dalla corsa alla qualificazione, rendendo questa sfida diretta particolarmente significativa per le ambizioni europee di entrambi i club.


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