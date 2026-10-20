Dove vedere Como-Manchester United in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Como-Manchester United è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Puoi seguire il match in live streaming o in TV attraverso i canali indicati qui sotto.

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Como-Manchester United: mercoledì 21 ottobre ore 18.45

Lo Stadio Sinigaglia di Como ospita il Manchester United. I Red Devils si presentano all'appuntamento europeo con risultati altalenanti in questa fase della stagione. La squadra ha raccolto tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare di Premier League, e in Champions League ha già incassato una sconfitta per 2-0 contro l'Atlético Madrid.

In casa United tiene banco anche il mercato: Rio Ferdinand ha pubblicamente ammesso il rimpianto per non aver acquistato Ayyoub Bouaddi, finito al Manchester City per 86 milioni di sterline e già protagonista con i Citizens. Una pressione aggiuntiva per Carrick, il cui futuro alla guida del club è oggetto di discussione.

Il Como di Cesc Fabregas ha costruito un percorso affascinante. Il tecnico spagnolo, formatosi alla scuola di grandi maestri come Arsène Wenger, Pep Guardiola e José Mourinho, ha impresso una precisa identità di gioco alla squadra, consapevole che la sfida contro i Red Devils rappresenta un banco di prova importante.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su dove vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Como dovrebbe scendere in campo con Jean Butez in porta, difesa composta da Alex Valle, Trevoh Chalobah, Yan Couto e Jacobo Ramon, centrocampo con Lucas Da Cunha e Luis Milla, con Jesus Rodriguez, Martin Baturina e Nico Paz a supporto di Anastasios Douvikas. Assane Diao non sarà disponibile per infortunio, mentre non risultano squalifiche.

Il Manchester United dovrebbe rispondere con Senne Lammens tra i pali e una linea difensiva formata da Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Harry Maguire e Lisandro Martinez. A centrocampo Carlos Baleba e Andrey Santos, con Amad Diallo, Bruno Fernandes e Youri Tielemans a supporto di Bryan Mbeumo. Patrick Dorgu è out per infortunio, mentre Leny Yoro sarà assente per squalifica.

Stato di forma

Il Como arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, una sconfitta e due pareggi nelle ultime cinque gare. I lariani hanno battuto la Fiorentina 3-1 in trasferta nella più recente uscita in Serie A, ma in Champions League hanno ceduto al Feyenoord per 3-2. Nelle cinque partite considerate, il Como ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7, con un andamento discontinuo che alterna buone prestazioni offensive a qualche fragilità difensiva.

Il Manchester United ha collezionato due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite, senza mai trovare la vittoria. Il più recente risultato è il pareggio 1-1 contro il Leeds United in Premier League, mentre in Champions League è arrivata la sconfitta per 2-0 contro l'Atlético Madrid.

Classifica





Entrambe le squadre si trovano in una zona della classifica che richiede punti per non restare tagliate fuori dalla corsa alla qualificazione, rendendo questa sfida diretta particolarmente significativa per le ambizioni europee di entrambi i club.





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