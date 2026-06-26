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Come vedere Colombia-Portogallo con una VPN

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Colombia-Portogallo: data e orario

Colombia e Portogallo si affrontano al Miami Stadium per l'ultima giornata del Girone K della Coppa del Mondo 2026. In palio c'è il primato nel gruppo: una sfida che vale la testa della classifica prima degli ottavi di finale.

La Colombia di Néstor Lorenzo arriva all'appuntamento con un percorso netto: tre vittorie su tre nelle ultime partite ufficiali, compresa quella per 1-0 contro la RD Congo e il successo per 3-1 contro l'Uzbekistan. Los Cafeteros hanno dimostrato solidità difensiva e qualità in fase offensiva, con James Rodríguez e Luis Díaz a guidare il gioco.

Il Portogallo, dal canto suo, ha risposto alle critiche con una prestazione dominante. La vittoria per 5-0 contro l'Uzbekistan ha rilanciato le ambizioni della Seleção, con Cristiano Ronaldo protagonista assoluto: il capitano ha segnato una doppietta nella partita, entrando nella storia della competizione.

Bruno Fernandes ha sottolineato quanto fosse fondamentale vedere il capitano tornare al gol, definendolo il riferimento irrinunciabile della nazionale. Roberto Martínez dispone di una rosa di qualità, con Pedro Neto, Joao Félix e Vitinha pronti a creare pericoli.

Entrambe le squadre sono già qualificate per il turno successivo. La posta in gioco resta alta, però: chi chiude primo evita potenzialmente avversari più ostici nel tabellone dei sedicesimi.

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Formazioni

Néstor Lorenzo dovrebbe schierare la Colombia con Camilo Vargas in porta, una difesa composta da Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica, e una mediana con Jefferson Lerma, Jhon Arias e Gustavo Puerta. In avanti, James Rodríguez agirà da trequartista alle spalle di Luis Díaz e Luis Suárez. Non si registrano infortuni o squalifiche ufficiali nel gruppo colombiano.

Roberto Martínez risponde con Diogo Costa tra i pali e una difesa a quattro formata da Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes e João Cancelo. A centrocampo spazio a Bruno Fernandes, Joao Neves e Vitinha, con Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo a completare il tridente offensivo. Anche il Portogallo non presenta assenze per infortuni o squalifiche al momento. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Colombia ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, con una sola sconfitta, subita contro la Francia per 3-1 in amichevole a marzo. Nelle due gare mondiali, Los Cafeteros hanno battuto l'Uzbekistan per 3-1 e la RD Congo per 1-0, mantenendo la porta inviolata nell'ultima partita. In totale, nelle cinque gare considerate, la Colombia ha segnato otto reti e ne ha subite cinque.

Il Portogallo ha registrato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il punto più basso è stato il pari per 1-1 contro la RD Congo nella prima giornata mondiale, ma la risposta è arrivata con la netta vittoria per 5-0 sull'Uzbekistan. Nelle cinque gare complessive, la Seleção ha segnato undici gol e ne ha incassati tre, mostrando un netto miglioramento nella fase realizzativa.

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Classifica





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