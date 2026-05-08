Dove vedere Cittadella-Ravenna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nel Primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C si sfideranno il Cittadella e il Ravenna.
Per i veneti il doppio confronto con i romagnoli arriva dopo i due turni già superati, in cui hanno eliminato Arzignano prima e Lumezzane poi.
Per il Ravenna, invece, dopo il terzo posto nel girone B, è il momento di tuffarsi nella corsa playoff a caccia del ritorno in Serie B.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Cittadella-Ravenna in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.
Sarà possibile seguire Cittadella-Ravenna anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Il match sarà, inoltre, trasmesso da Rai Sport, in chiaro: sul digitale terrestre al canale 58, in streaming su raiplay.it.
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Cittadella-Ravenna: ora di inizio
La gara fra Cittadella e Ravenna, valida per l’andata del Primo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 10 maggio, allo stadio Tombolato, con fischio d’inizio ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Cittadella
CITTADELLA (3-4-3): Maniero; Salvi, Pavan, Cecchetto; D'Alessio, Vita, Barberis, Rizza; Falcinelli, Rabbi, Anastasia. All. Iori
Probabile formazione Ravenna
RAVENNA (3-4-1-2): Anacoura; Donati, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, Lonardi, Mandorlini, Bani; Viola; Fischnaller, Okaka. All. Mandorlini