Dove vedere Cittadella-Lumezzane in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Cittadella e Lumezzane si affrontano nel secondo turno della Fase Girone dei playoff di Serie C. Al Tombolato si giocherà il match fra le squadre giunte rispettivamente al sesto e settimo posto del girone A in regular season.
I veneti al primo turno sono riusciti a estromettere l’Arzignano con un pari per 2-2; anche ai rossoblu di Troise è bastato uno 0-0, contro l’Alcione, per avanzare fino a questa fase.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Cittadella-Lumezzane in diretta? Canale TV e diretta streaming
Cittadella-Lumezzane verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.
Sarà possibile seguire Cittadella-Lumezzane anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Cittadella-Lumezzane: ora di inizio
La gara fra Cittadella e Lumezzane, v valida per il secondo turno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 6 maggio, allo stadio Tombolato, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Cittadella
CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Gobbato, Pavan, Cecchetto; Crialese, Amatucci, Barberis, Vita, D'Alessio; Castelli, Rabbi. All. Iori
Probabile formazione Lumezzane
LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Moscati, Stivanello, Gallea, Mancini; Iori, Paghera, Rolando, Ghillani; Caccavo, Anatriello. All. Troise