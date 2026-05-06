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Dove vedere Cittadella-Lumezzane in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Cittadella vs Lumezzane
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-FI tra Cittadella e Lumezzane: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Cittadella e Lumezzane si affrontano nel secondo turno della Fase Girone dei playoff di Serie C. Al Tombolato si giocherà il match fra le squadre giunte rispettivamente al sesto e settimo posto del girone A in regular season.

I veneti al primo turno sono riusciti a estromettere l’Arzignano con un pari per 2-2; anche ai rossoblu di Troise è bastato uno 0-0, contro l’Alcione, per avanzare fino a questa fase.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Cittadella-Lumezzane in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Cittadella-Lumezzane verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

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Lumezzane
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Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.

Sarà possibile seguire Cittadella-Lumezzane anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cittadella-Lumezzane: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Cittadella e Lumezzane, v valida per il secondo turno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 6 maggio, allo stadio Tombolato, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Cittadella

CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Gobbato, Pavan, Cecchetto; Crialese, Amatucci, Barberis, Vita, D'Alessio; Castelli, Rabbi. All. Iori

Probabile formazione Lumezzane

LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Moscati, Stivanello, Gallea, Mancini; Iori, Paghera, Rolando, Ghillani; Caccavo, Anatriello. All. Troise

Forma

CIT
-Forma

Goal segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LUM
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CIT

Ultime 5 partite

LUM

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

6

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
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