Dove vedere Chelsea-Tottenham Hotspur in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 12:30 Stamford Bridge

Chelsea-Tottenham è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Trovi i link per accedere alle piattaforme qui di seguito.

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Chelsea-Tottenham Hotspur: sabato 24 ottobre ore 18.30

Chelsea e Tottenham Hotspur si affrontano a Stamford Bridge in un derby di Londra valido per l'ottava giornata di Premier League. I Blues di Xabi Alonso cercano la terza vittoria consecutiva in campionato, forti di un momento di forma convincente.

Alonso si appresta a vivere la sua prima stracittadina londinese da allenatore del Chelsea, e lo fa con una squadra che ha segnato sette gol nelle ultime due partite di campionato contro Bournemouth ed Everton. La fiducia nell'ambiente è alta, alimentata anche dall'ottimo avvio stagionale di Joao Pedro, già a quota cinque gol e tre assist in sei presenze in Premier League.

Il Tottenham arriva a questo derby dopo la prima vittoria in campionato, ottenuta con un netto 3-1 sul Coventry City. Roberto De Zerbi ha chiesto ai suoi giocatori di scendere in campo senza paura, trasformando la storica difficoltà degli Spurs a Stamford Bridge in una fonte di motivazione piuttosto che in un peso psicologico.

Un derby di Londra quindi ad alto voltaggio che vale tre punti pesanti: di seguito tutte le informazioni per seguirlo in diretta.

Formazioni

Per il Chelsea di Xabi Alonso tra i pali agirà il giovane Mike Penders, con la formazione probabile che prevede Lacroix, Colwill e Acheampong in difesa, Hato e Rogers sulle fasce, Henderson e Caicedo in mediana, Palmer sulla trequarti e Pedro Neto alle spalle di Joao Pedro.

De Zerbi dovrebbe invece schierare Kinsky in porta, con Van Hecke, Senesi e Van de Ven in difesa, con Robertson e Kudus esterni a centrocampo con Maddison, Tonali, Gray, Marmoush a supporto di Solanke.

Stato di forma

Il Chelsea ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I Blues arrivano da due successi consecutivi in Premier League: il più recente è il 2-0 esterno contro l'Everton, preceduto dal roboante 5-1 rifilato al Bournemouth. La sconfitta 3-0 contro il Brentford rappresenta l'unica nota stonata del periodo.

Gli Spurs vengono dalla vittoria 3-1 sul Coventry City, prima affermazione stagionale in campionato, dopo il pareggio 1-1 con il Manchester United.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'agosto 2026, un'amichevole in cui il Tottenham si impose 2-1 sul Chelsea. In Premier League, il confronto più recente è datato maggio 2026, con i Blues vittoriosi 2-1 a Stamford Bridge. Considerando gli ultimi cinque incroci ufficiali, il Chelsea ha vinto tre volte contro una del Tottenham e un pareggio.

Classifica





In classifica di Premier League, il Chelsea occupa la quarta posizione con 13 punti, mentre il Tottenham con sei è appena sopra la zona retrocessione.





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