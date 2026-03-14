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Michael Di Chiaro

Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Chelsea e PSG a confronto nel match di ritorno degli ottavi di Champions League: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

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Dopo il primo atto del 'Parco dei Principi, Chelsea e PSG si sfidano in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I campioni d'Europa in carica si sono aggiudicati il primo round davanti al proprio pubblico imponendosi con un roboante 5-2 ai danni dei Blues. Decisiva, per la squadra di Luis Enrique è stata la doppietta di Kvaratskhelia, oltre ai goal di Barcola, Dembélé e Vitinha. Per i londinesi, invece, non sono bastati i sigilli di Malo Gusto e Enzo Fernandez.

Di seguito tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Chelsea-PSG: dalle formazioni scelte dai due allenatorialle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

Come guardare Chelsea-PSG in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Chelsea-PSG sarà visibile su Sky a questi canali: Sky Sport Arena (numero 203) e Sky Sport (253).

Diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Match disponibile anche su NOW tramite l'acquisto del pacchetto 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Chelsea-PSG con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Chelsea-PSG: a che ora inizia

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Champions League - Fase finali
Stamford Bridge

Chelsea si gioca martedì 10 marzo 2026 allo 'Stamford Bridge' di Londra: calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Chelsea - Paris Saint-Germain

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Rosenior

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Chelsea-PSG

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. All. Luis Enrique.

Forma di PSG e Chelsea

Precedenti PSG-Chelsea

CHE

Ultime 5 partite

PSG

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

8

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica di PSG e Chelsea

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