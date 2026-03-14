Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Dopo il primo atto del 'Parco dei Principi, Chelsea e PSG si sfidano in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.
I campioni d'Europa in carica si sono aggiudicati il primo round davanti al proprio pubblico imponendosi con un roboante 5-2 ai danni dei Blues. Decisiva, per la squadra di Luis Enrique è stata la doppietta di Kvaratskhelia, oltre ai goal di Barcola, Dembélé e Vitinha. Per i londinesi, invece, non sono bastati i sigilli di Malo Gusto e Enzo Fernandez.
Di seguito tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Chelsea-PSG: dalle formazioni scelte dai due allenatorialle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.
Come guardare Chelsea-PSG in diretta? Canale TV e diretta streaming
Chelsea-PSG sarà visibile su Sky a questi canali: Sky Sport Arena (numero 203) e Sky Sport (253).
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Chelsea-PSG: a che ora inizia
Chelsea si gioca martedì 10 marzo 2026 allo 'Stamford Bridge' di Londra: calcio d'inizio fissato alle ore 21.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Chelsea-PSG
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. All. Luis Enrique.