Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Dopo il primo atto del 'Parco dei Principi, Chelsea e PSG si sfidano in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I campioni d'Europa in carica si sono aggiudicati il primo round davanti al proprio pubblico imponendosi con un roboante 5-2 ai danni dei Blues. Decisiva, per la squadra di Luis Enrique è stata la doppietta di Kvaratskhelia, oltre ai goal di Barcola, Dembélé e Vitinha. Per i londinesi, invece, non sono bastati i sigilli di Malo Gusto e Enzo Fernandez.

Di seguito tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Chelsea-PSG: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

Come guardare Chelsea-PSG in diretta? Canale TV e diretta streaming

Chelsea-PSG sarà visibile su Sky a questi canali: Sky Sport Arena (numero 203) e Sky Sport (253).

Diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Match disponibile anche su NOW tramite l'acquisto del pacchetto 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardarla all'estero con una VPN

Chelsea-PSG: a che ora inizia

Champions League - Fase finali Stamford Bridge

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Chelsea si gioca martedì 10 marzo 2026 allo 'Stamford Bridge' di Londra: calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Chelsea - Paris Saint-Germain Probabile formazione Panchina Allenatore L. Rosenior Probabile formazione Panchina Allenatore Luis Enrique

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 47 Q. Ndjantou

8 F. Ruiz

Probabili formazioni Chelsea-PSG

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. All. Luis Enrique.

Forma di PSG e Chelsea

Precedenti PSG-Chelsea

Classifica di PSG e Chelsea