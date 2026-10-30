Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 08:30 Stamford Bridge

La partita tra Chelsea e Manchester United è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Puoi seguire il match in live streaming tramite l'app NOW o attraverso il tuo abbonamento Sky.

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Chelsea-Manchester United: sabato 31 ottobre ore 13.30

Stamford Bridge ospita questo sabato il lunch match di Premier League tra Chelsea e Manchester United, due squadre che arrivano all'appuntamento con umori e situazioni molto diverse, ma entrambe con la necessità di ritrovare continuità di risultati.

Il Chelsea di Xabi Alonso occupa il quinto posto in classifica, ma le ultime settimane hanno riservato qualche delusione: i Blues hanno perso in casa contro il Tottenham e sono stati eliminati dalla Carabao Cup dal Liverpool mercoledì scorso, con Joao Pedro ancora ai box per infortunio. Il brasiliano aveva segnato cinque gol nelle prime sei uscite stagionali, e la sua assenza si fa sentire in attacco.

Dall'altra parte arriva un Manchester United in piena crisi. Gli uomini di Michael Carrick sono reduci da otto partite senza vittoria in tutte le competizioni, con sconfitte pesanti contro Como in Champions League per 4-1 e contro il Bournemouth per 3-0 in Premier League. Il club si trova a un solo punto dalla zona retrocessione.

La settimana dello United è stata segnata anche da tensioni interne: il capitano Bruno Fernandes ha criticato pubblicamente le scelte tattiche dello staff, venendo poi escluso dall'undici titolare contro il Bournemouth. Carrick ha tuttavia confermato che Fernandes manterrà la fascia da capitano, definendolo pienamente coinvolto nel progetto. Fernandes è però nella lista degli infortunati per questa gara.

Ad aggiungere ulteriore pressione, il difensore Lisandro Martinez potrebbe lasciare il club a gennaio, con il Barcellona che monitora la situazione. Le tensioni tra la famiglia Glazer e Sir Jim Ratcliffe emergono sempre più in superficie, con i proprietari americani che definiscono la situazione attuale una situazione che non si aspettavano.

Youri Tielemans, arrivato in estate dall'Aston Villa, ha chiesto stabilità e ha difeso il tecnico: vuole che la squadra rimanga unita e continui a lavorare. Ma il tempo stringe, e una sconfitta a Stamford Bridge potrebbe riaprire scenari che il club sperava di aver chiuso.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Chelsea-Manchester United in TV e in live streaming.

Formazioni

Xabi Alonso deve fare a meno di diversi elementi: Joao Pedro, Jamie Gittens, Reece James, Emiliano Martinez e Pep Chavarria sono tutti indisponibili. Il probabile undici titolare del Chelsea prevede Penders in porta, con Colwill, Acheampong, Lacroix e Hato in difesa, Caicedo e Henderson a centrocampo, Palmer, Quenda e Neto sulla trequarti, con Rogers in attacco.

Il Manchester United di Michael Carrick arriva con una lista infortuni ancora più lunga: out Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes e Marcus Rashford. La formazione probabile degli ospiti dovrebbe vedere Lammens tra i pali, Yoro, Heaven, Maguire e Dalot in difesa, Baleba e Tielemans in mediana, Mount, Diallo e Santos a supporto di Mbeumo.

Stato di forma

Il Chelsea arriva dall'1-1 con il Liverpool in Carabao Cup, uscendo poi ai rigori. In Premier League, la sconfitta per 0-2 contro il Tottenham ha interrotto una striscia positiva che comprendeva il 2-0 sull'Everton e il netto 5-1 rifilato al Bournemouth.

Il Manchester United non vince da otto gare consecutive. Nelle ultime cinque, i Red Devils hanno raccolto due pareggi e tre sconfitte. La sconfitta più recente, il 3-0 contro il Bournemouth in Premier League, segue il pesante 4-1 in Champions League contro il Como. I due pareggi sono arrivati contro Leeds United e Tottenham.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Manchester United vinse 1-0 a Stamford Bridge in Premier League. Guardando agli ultimi cinque precedenti in campionato, il bilancio è di due vittorie per il Chelsea, due per il Manchester United e un pareggio, con le due squadre che si sono affrontate in partite spesso equilibrate e ricche di gol, come il 4-3 del 2024 a Stamford Bridge.

Classifica

In Premier League, il Chelsea occupa attualmente il quinto posto, mentre il Manchester United a un punto dalla zona retrocessione, in una posizione di classifica che rende questo incontro particolarmente delicato per gli ospiti.

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