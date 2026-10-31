Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 08:30 Stamford Bridge

La partita tra Chelsea e Manchester United è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Per seguire il match in live streaming è possibile accedere tramite i canali indicati di seguito.

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Chelsea-Manchester United: data e orario

A Stamford Bridge va in scena un incontro di Premier League tra un Chelsea in cerca di continuità dopo una settimana intensa e un Manchester United che arriva a Londra con la classifica che pesa come un macigno.

Xabi Alonso deve fare i conti con un'emergenza difensiva sempre più seria. Maxence Lacroix, pilastro della retroguardia blues dall'inizio della stagione, ha lasciato il campo durante la sfida di Carabao Cup contro il Liverpool con un problema muscolare al tendine del ginocchio. L'allenatore spagnolo ha ammesso di dover aspettare qualche giorno prima di conoscere l'entità dell'infortunio.

Il Chelsea ha salutato la Carabao Cup ai calci di rigore contro i Reds, una serata che ha lasciato strascichi fisici oltre che emotivi. Prima di quella eliminazione, la squadra aveva subito due sconfitte consecutive in campionato contro Tottenham e Brentford, anche se le vittorie su Everton e Bournemouth mostrano che la qualità non manca.

Il Manchester United attraversa invece uno dei momenti più bui della stagione. La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth ha fatto seguito al pesante 4-1 incassato in Champions League contro il Como, e Michael Carrick gestisce una rosa decimata dagli infortuni. Bruno Fernandes, che aveva pubblicamente criticato le scelte tattiche del tecnico, tornerà disponibile dopo la squalifica, ma Carrick ha confermato che resterà capitano.

In classifica le posizioni parlano chiaro: il Chelsea occupa il quinto posto mentre lo United è sedicesimo, a dimostrare quanto sia diverso il momento delle due squadre. Per i Red Devils questa trasferta londinese è quasi un esame di sopravvivenza in una stagione già complicatissima.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Chelsea di Xabi Alonso deve rinunciare a Jamie Gittens, Reece James, Emiliano Martinez, Pep Chavarria e Joao Pedro per infortunio, con il punto interrogativo su Lacroix che si aggiunge dopo il problema muscolare accusato contro il Liverpool. La formazione probabile dei blues vede Penders in porta, con Colwill, Acheampong, Lacroix, Caicedo, Palmer, Quenda, Hato, Neto, Henderson e Rogers.

Il Manchester United arriva a Londra senza Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes e Marcus Rashford, tutti indisponibili per infortunio. Carrick dovrebbe affidarsi a Lammens tra i pali, con Yoro, Heaven, Maguire, Dalot, Baleba, Tielemans, Mount, Diallo, Santos e Mbeumo nel probabile undici titolare.

Stato di forma

Il Chelsea arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I blues hanno segnato nove reti e ne hanno subite sette in questo periodo, con il 5-1 rifilato al Bournemouth come risultato più convincente. La sconfitta più recente è arrivata contro il Liverpool in Carabao Cup, eliminati ai rigori dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, mentre in campionato l'ultima partita è stata il ko per 0-2 contro il Tottenham.

Il Manchester United ha raccolto zero vittorie nelle ultime cinque gare, con due pareggi e tre sconfitte. I red devils hanno segnato solo tre gol subendone undici, un dato che racconta meglio di qualsiasi analisi le difficoltà della squadra. La disfatta più recente è il 3-0 contro il Bournemouth in Premier League, mentre in Champions League sono arrivate le sconfitte contro il Como per 4-1 e contro l'Atletico Madrid per 2-0.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Manchester United si impose per 0-1 a Stamford Bridge in Premier League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio, con le due squadre che si sono alternate nel ruolo di dominatrici in un testa a testa sempre combattuto. L'incontro del novembre 2024 terminò 1-1, mentre il Chelsea aveva vinto per 4-3 nell'aprile dello stesso anno in una partita ricca di gol.

Classifica

In Premier League il Chelsea occupa attualmente il quinto posto, mentre il Manchester United è sedicesimo: un divario in classifica che fotografa con precisione i rispettivi momenti stagionali delle due squadre.

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