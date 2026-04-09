Dove vedere Chelsea-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il calendario della trentaduesima giornata di Premier League offre una sfida tradizionalmente scintillante.

Il Chelsea, mai decollato dall'avvicendamento in panchina tra Maresca e Rosenior e distante dalla zona Champions, ospita un Manchester City anch'esso ormai staccatissimo dall'Arsenal capolista e col fiato sul collo dei cugini dello United.

Entrambe alle prese con periodi poco felici, nell'incrocio del weekend Blues e Citizens cercheranno di rialzarsi e rilanciare i rispettivi finali di stagione.

Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Chelsea-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

Chelsea-City sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), nonché in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Chelsea-Manchester City: ora di inizio

Premier League - Premier League Stamford Bridge

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Chelsea-Manchester City si gioca domenica 12 aprile 2026, alle ore 17:30, allo Stamford Bridge di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Chelsea-Manchester City

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Tosin, Cucurella; Lavia, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro. All. Rosenior.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica