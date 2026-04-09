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Claudio D'Amato

Dove vedere Chelsea-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Premier League
Chelsea vs Manchester City
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Manchester City

Chelsea-Manchester City accende la trentaduesima giornata di Premier League: le info sul match, incluse quelle relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

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Il calendario della trentaduesima giornata di Premier League offre una sfida tradizionalmente scintillante.

Il Chelsea, mai decollato dall'avvicendamento in panchina tra Maresca e Rosenior e distante dalla zona Champions, ospita un Manchester City anch'esso ormai staccatissimo dall'Arsenal capolista e col fiato sul collo dei cugini dello United.

Entrambe alle prese con periodi poco felici, nell'incrocio del weekend Blues e Citizens cercheranno di rialzarsi e rilanciare i rispettivi finali di stagione.

Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Chelsea-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Chelsea-City sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), nonché in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

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Chelsea-Manchester City: ora di inizio

crest
Premier League - Premier League
Stamford Bridge

Chelsea-Manchester City si gioca domenica 12 aprile 2026, alle ore 17:30, allo Stamford Bridge di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Chelsea - Manchester City

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-1-3-2

Home team crestMCI
1
R. Sanchez
21
J. Hato
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
45
R. Lavia
25
M. Caicedo
10
C. Palmer
7
P. Neto
14
D. Essugo
20
J. Pedro
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
16
Rodri
42
A. Semenyo
4
T. Reijnders
33
N. O'Reilly
9
E. Haaland
7
O. Marmoush

4-1-3-2

MCIAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Rosenior

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Chelsea-Manchester City

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Tosin, Cucurella; Lavia, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro. All. Rosenior.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola.

Forma

CHE
-Forma

Goal segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

CHE

Ultime 5 partite

MCI

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

4

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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