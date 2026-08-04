Dove vedere Chelsea-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Milan-Inter è trasmessa in diretta streaming su Dazn e Sky Sport oltre che in streaming su Now Tv, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. Diversamente, previa registrazione, l’incontro sarà visibile sul sito ufficiale del club bianconero.

Come vedere Chelsea-Juventus con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Chelsea-Juventus: mercoledì 5 agosto ore 13:30

Il grande calcio internazionale fa tappa negli Stati Uniti con la sfida tra Chelsea e Juventus, amichevole estiva di prestigio che mette di fronte due grandi protagoniste del calcio europeo. Un test importante per entrambe le squadre, chiamate a verificare i progressi della preparazione e a mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio della nuova stagione.

Il Chelsea arriva all'appuntamento dopo le prime uscite del precampionato, nelle quali la squadra ha iniziato a lavorare sui nuovi meccanismi tattici e sull'inserimento dei nuovi elementi della rosa. I Blues vogliono sfruttare il confronto con una formazione di alto livello per aumentare il ritmo e migliorare la condizione fisica.

La Juventus, invece, prosegue il proprio percorso estivo con l'obiettivo di trovare la migliore intesa possibile e affinare le idee di gioco in vista degli impegni ufficiali. I bianconeri sono alla ricerca di continuità dopo le prime amichevoli stagionali e vedono nella sfida contro il Chelsea un banco di prova significativo per valutare la crescita del gruppo.

Al di là del risultato finale, la partita rappresenterà un'occasione per analizzare lo stato di forma delle due squadre e le indicazioni offerte dai rispettivi allenatori in vista della nuova annata.

Di seguito le informazioni su come vedere Chelsea-Juventus.





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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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