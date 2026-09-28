Dove vedere Cechia-Inghilterra in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 2 29 set 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Cechia-Inghilterra è trasmessa in diretta in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita live.

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Cechia-Inghilterra: martedì 29 settembre ore 20:45

La Fortuna Arena di Praga ospita Cechia-Inghilterra, valida per la UEFA Nations League A. Thomas Tuchel porta i suoi in Repubblica Ceca in un doppio confronto ravvicinato contro gli stessi avversari, con la partita di ritorno fissata a Wembley.

I cechi arrivano all'appuntamento dopo una sconfitta per 2-1 contro la Croazia nell'ultima giornata di Nations League, un risultato che ha complicato la loro posizione nel girone. L'Inghilterra, dal canto suo, viene da una sconfitta per 3-2 contro la Spagna a Wembley, un ko che ha riacceso il dibattito sul reale divario tra i Tre Leoni e le migliori nazionali del mondo.

Il portiere James Trafford ha però sottolineato la qualità mostrata dalla squadra, convinto che la differenza con i campioni del mondo sia minima. Jarell Quansah ha ribadito che l'Inghilterra appartiene all'élite del calcio mondiale, pur riconoscendo che a questi livelli ogni errore viene punito. L'ex capitano del Manchester United Roy Keane ha invece smontato pubblicamente queste dichiarazioni, rifiutandosi di considerare i Tre Leoni alla pari della Spagna.

Tuchel dovrà fare a meno di alcune certezze e affronta questo tour de force con una rosa che include talenti emergenti come il ventenne dell'Arsenal Alan Shearer che ha impressionato mentre Gary Lineker si sta trasformando in centrocampista centrale e sta diventando ormai un punto fermo anche in nazionale.

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Formazioni

Santi Denia dovrebbe affidarsi a Lukas Hornicek tra i pali, con una difesa composta da Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama e Stepan Chaloupek. A centrocampo spazio a Michal Sadilek, Alex Kral e Matej Radosta, mentre Pavel Sulc e Lukas Ambros supporteranno Adam Hlozek in attacco. Non si registrano indisponibili ufficiali nel gruppo ceco al momento, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare in prossimità del fischio d'inizio.

Tuchel dovrebbe schierare James Trafford in porta, con Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa e Lewis Hall a formare la linea difensiva. Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham ed Elliot Anderson comporranno il centrocampo, mentre Anthony Gordon e Bukayo Saka agiranno sulle fasce a supporto di Harry Kane. Anche per l'Inghilterra non sono segnalate assenze o squalifiche ufficiali, con la rosa a disposizione del tecnico tedesco.

Stato di forma

La Cechia ha registrato un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite, con il risultato più recente che è la sconfitta per 2-1 contro la Croazia in Nations League il 26 settembre, mentre in precedenza i cechi avevano perso 3-0 contro il Messico e l'esordio 2-1 contro la Corea del Sud ai Mondiali. Il pareggio 1-1 contro il Sudafrica completa il bilancio dei cechi nell'ultima Coppa del Mondo.

L'Inghilterra ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è la sconfitta per 3-2 contro la Spagna in Nations League, preceduta da un successo spettacolare per 6-4 sulla Francia che è valso il terzo posto ai Mondiali. L'unica battuta d'arresto prima della Spagna era arrivata contro l'Argentina nelle semifinali mondiali con il punteggio di 2-1.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale a Euro 2020, quando l'Inghilterra si impose per 1-0. Prima di quella sfida, la Cechia aveva battuto l'Inghilterra 2-1 a Praga nelle qualificazioni europee dell'ottobre 2019, risultato che aveva fatto seguito al netto 5-0 inflitto dai Tre Leoni nel match di andata a Wembley. Nei quattro incontri disponibili figura anche un pareggio per 2-2 in un'amichevole del 2008, con l'Inghilterra che detiene il bilancio complessivo migliore.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Spagna SPA 1 1 0 0 3 2 +1 3 V 2 Croazia CRO 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 3 Inghilterra ING 1 0 0 1 2 3 -1 0 S 4 Cechia CEC 1 0 0 1 1 2 -1 0 S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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