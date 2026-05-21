Dove vedere Catanzaro-Monza in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale playoff di Serie B

Ultimi 180 minuti decisivi, a giocarsi la promozione in Serie A nella finale playoff sono Catanzaro e Monza che si affrontano per la gara d'andata allo stadio 'Ceravolo'.
La squadra allenata da Alberto Aquilani, dopo aver superato Avellino e Palermo, affronta i brianzoli che sono ovviamente favoriti.
Alla formazione di Bianco infatti basterebbero anche due pareggi per ottenere la promozione in Serie A grazie al miglior piazzamento in campionato.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vedere Catanzaro-Monza in tv e streaming.
Come guardare Catanzaro-Monza in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Catanzaro e Monza verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per vedere Catanzaro-Monza in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Il match, inoltre, sarà disponibile anche su LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.
Ma non solo. La finale d'andata del playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza verrà trasmessa anche da Sky Sport e in streaming su NOW, solo per gli abbonati. E sarà disponibile anche in chiaro su Tv8.
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Catanzaro-Monza: ora di inizio
La gara fra Catanzaro e Monza, valida per la finale d’andata dei playoff di Serie B, si giocherà domenica 24 maggio, allo stadio Nicola Ceravolo, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Catanzaro
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani
Probabile formazione Monza
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Colpani, Mota; Petagna. All. Bianco