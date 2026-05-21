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Serie B
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Stadio Nicola Ceravolo
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Guarda la finale playoff Catanzaro-Monza su DAZN!Guarda in streaming su NordVPN
Lelio Donato

Dove vedere Catanzaro-Monza in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale playoff di Serie B

Serie B
Catanzaro vs Monza
Catanzaro
Monza

Come guardare la finale di andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Ultimi 180 minuti decisivi, a giocarsi la promozione in Serie A nella finale playoff sono Catanzaro e Monza che si affrontano per la gara d'andata allo stadio 'Ceravolo'.

La squadra allenata da Alberto Aquilani, dopo aver superato Avellino e Palermo, affronta i brianzoli che sono ovviamente favoriti.

Alla formazione di Bianco infatti basterebbero anche due pareggi per ottenere la promozione in Serie A grazie al miglior piazzamento in campionato.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vedere Catanzaro-Monza in tv e streaming.

Come guardare Catanzaro-Monza in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Catanzaro
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Monza
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La partita tra Catanzaro e Monza verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Catanzaro-Monza in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Il match, inoltre, sarà disponibile anche su LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.

Ma non solo. La finale d'andata del playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza verrà trasmessa anche da Sky Sport e in streaming su NOW, solo per gli abbonati. E sarà disponibile anche in chiaro su Tv8.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catanzaro-Monza: ora di inizio

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Serie B - promotion - Fase finali
Stadio Nicola Ceravolo

La gara fra Catanzaro e Monza, valida per la finale d’andata dei playoff di Serie B, si giocherà domenica 24 maggio, allo stadio Nicola Ceravolo, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Catanzaro - Monza

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Aquilani

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Bianco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Catanzaro

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani

Probabile formazione Monza

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Colpani, Mota; Petagna. All. Bianco

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

MON
-Forma

Goal segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 2 partite

MON

0

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

2

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
2/2

Classifica

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