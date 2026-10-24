Serie B - Game Week 8 24 ott 2026 - 11:15 Stadio Nicola Ceravolo

Catanzaro-Ascoli è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Catanzaro-Ascoli Calcio 1898 FC: data e orario

Il Catanzaro ospita l'Ascoli Calcio 1898 FC allo Stadio Nicola Ceravolo in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con traiettorie di stagione molto diverse.

I giallorossi di Giorgio Gorgone arrivano a questo appuntamento con un solo punto conquistato nelle ultime tre partite, dopo aver impattato 2-2 contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno. Una squadra che fatica a trovare continuità e che non può permettersi ulteriori passi falsi.

L'Ascoli di Francesco Tomei si presenta invece in forma solida. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro l'Empoli nell'ultima giornata e restano tra le squadre più in forma del campionato, con ambizioni concrete di restare nella parte alta della classifica.

Il Catanzaro ha vinto una sola delle ultime cinque partite di Serie B, segnando appena cinque reti in quel periodo. L'Ascoli, al contrario, ha perso una sola volta nelle ultime cinque uscite e ha mostrato solidità difensiva.

Per i padroni di casa, il Ceravolo deve tornare a essere un fortino. Per gli ospiti, invece, è l'occasione per consolidare una posizione di classifica che racconta di un Ascoli che non si accontenta della metà graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Catanzaro-Ascoli in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Catanzaro, il tecnico Giorgio Gorgone non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano indisponibili o squalificati al momento, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Francesco Tomei non ha ancora reso nota la lista dei convocati. Anche per l'Ascoli non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati, con la probabile formazione che verrà definita nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Catanzaro ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, per un bilancio complessivo di cinque gol segnati e sette subiti. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro l'Hellas Verona, mentre in precedenza i giallorossi avevano perso 1-3 contro il Mantova. L'unica vittoria in questo periodo è arrivata contro la Carrarese per 1-0. Una striscia che racconta di una squadra in difficoltà, incapace di trovare la continuità necessaria per risalire la classifica.

L'Ascoli presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di Serie B. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro l'Empoli nell'ultima giornata e in precedenza avevano fermato il Sudtirol sullo 0-0. La vittoria più convincente è arrivata contro l'Avellino per 3-1. Complessivamente, la squadra di Tomei ha segnato sei reti e ne ha subite tre in questo periodo, con una sola sconfitta rimediata contro il Calcio Padova per 1-0.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie B risale al febbraio 2024, quando il Catanzaro si impose per 3-2 in casa. Pochi mesi prima, nel dicembre 2023, fu l'Ascoli a vincere per 1-0 nel match disputato al Del Duca. Guardando agli ultimi cinque incontri tra le due formazioni, il bilancio è in equilibrio: due vittorie per l'Ascoli, una per il Catanzaro, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica





In Serie B, il Catanzaro occupa la diciannovesima posizione, una collocazione che lo colloca in piena zona retrocessione e rende questa partita un appuntamento da non fallire. L'Ascoli è sesto in classifica, in piena corsa per i playoff, e arriva al Ceravolo con la consapevolezza di poter fare un ulteriore passo avanti verso la zona promozione.





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