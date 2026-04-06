Dove vedere Catania-Picerno in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Catania e Picerno si sfidano nella Pasquetta di Serie C Sky Wi-Fi. Al Massimino gli etnei vogliono dare continuità al successo ottenuto settimana scorsa a Latina, per tenere ancora aritmeticamente aperto il campionato e difendere il secondo posto dagli assalti di Salernitana e Cosenza.
Il Picerno, invece, arriva al Massimino per ottenere punti pesanti in ottica salvezza: al momento, infatti, i lucani sarebbero salvi, in virtù degli undici punti di vantaggio sul Trapani penultimo.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Picerno in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Picerno verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Arena e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Catania-Picerno anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Catania-Picerno: ora di inizio
La gara fra Catania e Picerno, valida per la giornata numero 35 del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 6 aprile, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Formazione ufficiale Catania
CATANIA (4-2-3-1): Dini; Casasola, Cargnelutti, Miceli, Celli; Di Noia, Di Tacchio; D’Ausilio, Lunetta, Bruzzaniti; Caturano. All. Viali.
Formazione ufficiale Picerno
PICERNO (3-5-2): Marcone; Bellodi, Bassoli, Del Fabro; Djibril, Franco, Bianchi, Pugliese, Gemignani; Abreu, Cardoni. All. De Luca.