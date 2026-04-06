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Dove vedere Catania-Picerno in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Catania vs AZ Picerno
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Catania e Picerno: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Catania e Picerno si sfidano nella Pasquetta di Serie C Sky Wi-Fi. Al Massimino gli etnei vogliono dare continuità al successo ottenuto settimana scorsa a Latina, per tenere ancora aritmeticamente aperto il campionato e difendere il secondo posto dagli assalti di Salernitana e Cosenza.

Il Picerno, invece, arriva al Massimino per ottenere punti pesanti in ottica salvezza: al momento, infatti, i lucani sarebbero salvi, in virtù degli undici punti di vantaggio sul Trapani penultimo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Picerno in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Catania-Picerno verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

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Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Arena e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Catania-Picerno anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catania-Picerno: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Catania e Picerno, valida per la giornata numero 35 del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 6 aprile, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazione ufficiale Catania

CATANIA (4-2-3-1):  Dini; Casasola, Cargnelutti, Miceli, Celli; Di Noia, Di Tacchio; D’Ausilio, Lunetta, Bruzzaniti; Caturano. All. Viali.

Formazione ufficiale Picerno

PICERNO (3-5-2): Marcone; Bellodi, Bassoli, Del Fabro; Djibril, Franco, Bianchi, Pugliese, Gemignani; Abreu, Cardoni. All. De Luca.

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

PIC
-Forma

Goal segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 5 partite

PIC

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

4

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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