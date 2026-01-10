Dove vedere Catania-Cavese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Match interno per il Catania nella ventunesima giornata del girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Al Massimino arriva la Cavese, in corsa per la salvezza.
Etnei secondi in classifica dopo il pari di Foggia che ha aperto il 2026; di contro, invece, nel primo match dell’anno solare la Cavese ha superato in casa il Team Altamura.
Mimmo Toscano vuol vincere, per proseguire la rincorsa alla promozione diretta.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Cavese in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Cavese verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Catania-Cavese anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Catania-Cavese: ora di inizio
La gara fra Catania e Cavese, valida per la ventunesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 11 dicembre, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Catania
PROBABILI FORMAZIONI
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Allegretto; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Bruzzaniti; Forte. All. Toscano.
Notizie sulla Cavese
PROBABILI FORMAZIONI
CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto; Amerighi, Orlando, Awua, Maiolo, Diarrassouba; Fella, Fusco. All. Prosperi.
Forma
Catania reduce dal pari di Foggia: tre vittorie e due pari nelle ultime 5 per gli etnei. La Cavese, invece, è tornata a vincere battendo l’Altamura, dopo un filotto di quattro gare senza i tre punti.
Partite tra le due squadre
Oltre allo 0-1 della gara d’andata, sono due le vittorie per il Catania negli ultimi 5 incroci con la Cavese, con due pari a completare il quadro.
Classifica
Catania secondo a quota 42 punti, -2 dal Benevento. La Cavese, invece, è a 13^ con 21 lunghezze, una di vantaggio sulla zona playout.