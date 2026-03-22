Dove vedere Catania-Casarano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Esordio per William Viali sulla panchina del Catania. Nel Monday Night di Serie C, la squadra rossazzurra sfiderà in casa il Casarano, a caccia di tre punti che possano blindare il secondo posto dagli assalti di Salernitana e Altamura.
Catania reduce dalla vittoria di Altamura, arrivata grazie a Tiago Casasola per 2-1. Il Casarano, invece, nel turno scorso ha piegato 2-1 il Cosenza.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Casarano in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Casarano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Catania-Casarano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Inoltre il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai: sul digitale terrestre, al canale 58 della tv, o in streaming su raiplay.it.
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Catania-Casarano: ora di inizio
La gara fra Catania e Casarano, valida per la giornata numero 33 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 23 marzo, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Catania
CATANIA (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Donnarumma; Quaini, Di Tacchio; Lunetta, Jimenez, D’Ausilio; Caturano. All. Viali.
Probabile formazione Casarano
CASARANO (3-4-3): Bacchin; Gega, Bachini, Mercadante; Celiento, Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Cerbone. All. Di Bari.