Dove vedere Catania-Atalanta U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ultimo turno del 2025 per Catania e Atalanta U23, di fronte nella giornata numero 19 di Serie C Sky Wi-Fi.
Al Massimino è sfida interessantissima fra i nerazzurri e gli uomini di Mimmo Toscano.
Il Catania vuol riprendersi la vetta: il successo nell’anticipo del Benevento costringe gli etnei a rincorrere, ma basterebbe una vittoria per l’aggancio ai sanniti.
I bergamaschi, invece, sono a -2 dalla zona playoff e sperano di fare l’impresa per tornare nella top-10.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Atalanta U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Atalanta U23 verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Catania-Atalanta U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Catania-Atalanta U23: ora di inizio
La gara fra Catania e Atalanta U23, valida per la giornata numero 19 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 21 dicembre, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Catania
Nel Catania sempre fuori Cicerelli, lungodegente: Forte riferimento offensivo centrale, con D’Ausilio e Jimenez alle sue spalle.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Lunetta; Jimenez, D'Ausilio; Forte. All. Toscano.
Notizie sull'Atalanta U23
L’Atalanta U23 punta su Cortinovis con Vavassori e Misitano in avanti.Sarà sempre difesa a tre davanti a Paolo Vismara.
ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Berto; Steffanoni, Levak, Panada, Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Misitano.
Forma
Quattro risultati utili consecutivi per il Catania, con 3 vittorie e un pari, ottenuto domenica scorsa sul campo del Potenza. L’Atalanta U23, invece, non vince dal 30 novembre scorso, 3-1 in casa contro il Siracusa.
Partite tra le due squadre
Gli unici precedenti risalgono ai playoff 2024: il Catania vinse 1-0 a Caravaggio, l’Atalanta con lo stesso punteggio al Massimino, con gli etnei poi qualificati per miglior posizionamento in classifica.
Classifica
Il Catania è secondo in classifica a quota 38 punti: tre in meno del Benevento, primo dopo la vittoria nell’anticipo contro il Cerignola. L’Atalanta, invece, è dodicesima con 22, -2 dalla zona playoff.