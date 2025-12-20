Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoCatania
team-logoAtalanta U23
GOAL

Dove vedere Catania-Atalanta U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Catania e Atalanta U23: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Ultimo turno del 2025 per Catania e Atalanta U23, di fronte nella giornata numero 19 di Serie C Sky Wi-Fi.

Al Massimino è sfida interessantissima fra i nerazzurri e gli uomini di Mimmo Toscano.

Il Catania vuol riprendersi la vetta: il successo nell’anticipo del Benevento costringe gli etnei a rincorrere, ma basterebbe una vittoria per l’aggancio ai sanniti. 

I bergamaschi, invece, sono a -2 dalla zona playoff e sperano di fare l’impresa per tornare nella top-10.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Atalanta U23 crest
Atalanta U23
ATA

Come guardare Catania-Atalanta U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming

Catania-Atalanta U23 verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 253.

Sarà possibile seguire Catania-Atalanta U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catania-Atalanta U23: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Catania e Atalanta U23, valida per la giornata numero 19 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 21 dicembre, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Catania

Nel Catania sempre fuori Cicerelli, lungodegente: Forte riferimento offensivo centrale, con D’Ausilio e Jimenez alle sue spalle.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Lunetta; Jimenez, D'Ausilio; Forte. All. Toscano.

Notizie sull'Atalanta U23

L’Atalanta U23 punta su Cortinovis con Vavassori e Misitano in avanti.Sarà sempre difesa a tre davanti a Paolo Vismara. 

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Berto; Steffanoni, Levak, Panada, Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Misitano.

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
5/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Quattro risultati utili consecutivi per il Catania, con 3 vittorie e un pari, ottenuto domenica scorsa sul campo del Potenza. L’Atalanta U23, invece, non vince dal 30 novembre scorso, 3-1 in casa contro il Siracusa.

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 2 partite

ATA

1

Vittoria

0

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/2
Entrambe le squadre a segno
0/2

Gli unici precedenti risalgono ai playoff 2024: il Catania vinse 1-0 a Caravaggio, l’Atalanta con lo stesso punteggio al Massimino, con gli etnei poi qualificati per miglior posizionamento in classifica. 

Classifica

Il Catania è secondo in classifica a quota 38 punti: tre in meno del Benevento, primo dopo la vittoria nell’anticipo contro il Cerignola. L’Atalanta, invece, è dodicesima con 22, -2 dalla zona playoff. 

