Dove vedere Casertana-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L’urna dei playoff di Serie C ha disegnato un derby campano nel Primo turno Nazionale. La Salernitana affronterà la Casertana, con il primo atto della sfida che si disputerà in casa dei campani.
I granata inizieranno la propria post-season in questa fase, dopo aver chiuso il girone C al terzo posto in regular season.
La Casertana, invece, è stata protagonista dei primi due turni dei playoff, eliminando con due pareggi contro Atalanta Under 23 e Crotone.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Casertana-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Casertana-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Casertana-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Casertana e Salernitana, valida per l’andata del Primo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 10 maggio, allo stadio Pinto, con fischio d’inizio ore 21:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Casertana
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino; Oukhadda, Girelli, Toscano, Saco, Llano; Butic, Casarotto. All. Coppitelli
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Arena, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Longobardi; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Cosmi