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Dove vedere Casertana-Crotone in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie C
Casertana vs Crotone
Casertana
Crotone

Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-FI tra Casertana e Crotone: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Al secondo turno della Fase Girone dei playoff di Serie C si sfideranno Casertana e Crotone. Le due formazioni rossoblu si affronteranno dopo aver estromesso, alla prima uscita della post-season, l’Atalanta Under 23 e il Cerignola, con l’obiettivo di giungere alla fase Nazionale della kermesse per la quarta promozione in B.

Casertana che parte col fattore casa a favore: alla formazione campana basta anche un pari per accedere al turno successivo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Casertana-Crotone in diretta? Canale TV e diretta streaming

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 Casertana-Crotone verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

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Casertana crest
Casertana
CAS
Crotone crest
Crotone
CRO

Sarà possibile seguire Casertana-Crotone anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Casertana-Crotone: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Casertana e Crotone, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 6 maggio, allo stadio Pinto, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Casertana

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino; Oukhadda, Girelli, Toscano, Bentivegna, Llano; Butic, Casarotto. All. Coppitelli.

Probabile formazione Crotone

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Cocetta, Groppelli, Novella; Vinicius, Gallo, Sandri; Zunno, Musso, Energe. All. Longo.

Forma

CAS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

CRO
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CAS

Ultime 5 partite

CRO

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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