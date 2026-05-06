Dove vedere Casertana-Crotone in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Al secondo turno della Fase Girone dei playoff di Serie C si sfideranno Casertana e Crotone. Le due formazioni rossoblu si affronteranno dopo aver estromesso, alla prima uscita della post-season, l’Atalanta Under 23 e il Cerignola, con l’obiettivo di giungere alla fase Nazionale della kermesse per la quarta promozione in B.
Casertana che parte col fattore casa a favore: alla formazione campana basta anche un pari per accedere al turno successivo.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Casertana-Crotone in diretta? Canale TV e diretta streamingCasertana-Crotone verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Casertana-Crotone anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Casertana-Crotone: ora di inizio
La gara fra Casertana e Crotone, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 6 maggio, allo stadio Pinto, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Casertana
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino; Oukhadda, Girelli, Toscano, Bentivegna, Llano; Butic, Casarotto. All. Coppitelli.
Probabile formazione Crotone
CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Cocetta, Groppelli, Novella; Vinicius, Gallo, Sandri; Zunno, Musso, Energe. All. Longo.