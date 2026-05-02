Dove vedere Casertana-Atalanta U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Casertana e Atalanta Under 23 saranno di fronte nel primo turno dei playoff di Serie C. La post season per le squadre di Coppitelli e Bocchetti decolla qui: i campani ci arrivano dopo il quinto posto nel girone C, mentre l’Atalanta U23 ha agguantato all’ultimo turno l’undicesima posizione, che grazie alla vittoria della Coppa Italia da parte del Potenza, è valso la qualificazione ai playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Casertana-Atalanta U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming

Casertana-Atalanta U23 verrà proposta in diretta televisiva da

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Casertana-Atalanta U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Casertana-Atalanta U23: ora di inizio

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La gara fra Casertana e Atalanta U23, valida per il Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 3 maggio, allo stadio Pinto di Caserta, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Casertana

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Kontek, Bacchetti; Llano, Pezzella, Toscano, Bentivegna, Viscardi; Butic, Casarotto. All. Coppitelli

Probabile formazione Atalanta U23

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Guerini, Navarro; Steffanoni, Levak, Manzoni, Ghislandi; Cassa, Vavassori; Misitano. All. Bocchetti.

Forma

Partite tra le due squadre