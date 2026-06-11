In Italia, Canada vs Bosnia ed Erzegovina è trasmessa su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili.

Come vedere Canada-Bosnia ed Erzegovina con una VPN

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Canada-Bosnia ed Erzegovina: data e orario

Il Canada apre la sua campagna mondiale davanti al proprio pubblico ospitando la Bosnia ed Erzegovina al Toronto Stadium, in una sfida valida per il Girone B della Coppa del Mondo FIFA 2026. Per i Dragoni, si tratta del ritorno sulla scena più grande del calcio mondiale dopo dodici anni di assenza.

Jesse Marsch guida i padroni di casa in quello che è un momento storico per il calcio canadese. Co-ospite del torneo, il Canada ha costruito la propria preparazione attraverso test internazionali impegnativi, puntando su un pressing alto e transizioni veloci che esaltano le qualità di giocatori come Alphonso Davies e Jonathan David.

Dall'altra parte, la Bosnia ed Erzegovina arriva a questo appuntamento sull'onda di un'impresa straordinaria. Sotto la guida di Sergej Barbarez, gli Zmajevi hanno eliminato l'Italia nella finale dei playoff europei, conquistando il pass per il Mondiale con una vittoria che ha fatto esplodere di gioia l'intera nazione.

Barbarez, ex attaccante della Bundesliga oggi nei panni di ct, ha costruito una squadra fondata sulla solidità difensiva e sulla rapidità in ripartenza. Il capitano Edin Džeko, 40 anni portati con eleganza, resta il simbolo e il punto di riferimento emotivo di questa generazione.

Il Canada occupa la seconda posizione nel Girone B, mentre la Bosnia ed Erzegovina è in testa alla classifica. La posta in palio è alta fin dall'esordio: entrambe le squadre sanno che i tre punti in questa partita potrebbero indirizzare l'intera fase a gironi.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte canadese, il commissario tecnico Jesse Marsch non ha comunicato indisponibili né squalificati in vista di questa partita. La formazione probabile non è ancora stata resa nota e verrà aggiornata non appena disponibile.

Per la Bosnia ed Erzegovina, anche il ct Sergej Barbarez non ha fornito indicazioni su infortuni o squalifiche. Il probabile undici titolare non è ancora confermato. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Canada arriva a questo esordio mondiale con un ruolino di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Les Rouges hanno chiuso la preparazione con un pareggio per 1-1 contro l'Irlanda il 5 giugno, dopo aver battuto l'Uzbekistan 2-0 il 2 giugno. In precedenza, avevano pareggiato 0-0 con la Tunisia e 2-2 con l'Islanda, con l'unica vittoria più datata arrivata contro il Guatemala per 1-0. In cinque partite, la squadra ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

La Bosnia ed Erzegovina presenta un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque gare. Gli Zmajevi hanno pareggiato 1-1 contro Panama il 6 giugno e 0-0 contro la Macedonia del Nord il 29 maggio. Le due vittorie più rilevanti sono arrivate nei playoff mondiali UEFA: 1-1 con gol decisivo contro l'Italia il 31 marzo e 1-1 contro il Galles il 26 marzo, entrambe considerate vittorie ai fini della qualificazione. In precedenza, avevano pareggiato 1-1 con l'Austria. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

Precedenti

I dati sugli scontri diretti tra Canada e Bosnia ed Erzegovina non sono disponibili nel dataset fornito. Non è quindi possibile riportare precedenti incontri tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone B dei Mondiali 2026, la Bosnia ed Erzegovina occupa la prima posizione, mentre il Canada è secondo.





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