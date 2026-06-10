Canada vs Bosnia ed Erzegovina è trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita in diretta.

Come vedere Canada-Bosnia ed Erzegovina con una VPN

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Canada-Bosnia ed Erzegovina: data e orario

Il Canada apre la sua campagna al Mondiale 2026 davanti al proprio pubblico affrontando la Bosnia ed Erzegovina al Toronto Stadium, in una gara valida per il Girone B della Coppa del Mondo FIFA.

Per i padroni di casa si tratta di un momento storico: la nazionale di Jesse Marsch scende in campo per la prima volta in un Mondiale giocato sul suolo canadese, con la pressione e l'entusiasmo di un intero paese sulle spalle.

La Bosnia ed Erzegovina arriva a questo appuntamento dopo aver conquistato la qualificazione attraverso un percorso europeo di grande intensità, eliminando prima il Galles e poi ribaltando il pronostico contro l'Italia nella finale playoff di Zenica. Gli Zmajevi tornano a un Mondiale a dodici anni dall'esordio in Brasile.

Sotto la guida di Sergej Barbarez, la Bosnia ha costruito un'identità tattica precisa: solidità difensiva, pressing energico e transizioni rapide. Ermedin Demirović e i compagni sono pronti a mettere alla prova la tenuta del Canada sin dai primi minuti.

Il Canada, dal canto suo, si affida alla velocità e alla qualità di Alphonso Davies e alla vena realizzativa di Jonathan David. Marsch ha plasmato una squadra verticale e aggressiva, capace di pressare alto e di ribaltare l'azione con rapidità.

In classifica del Girone B, la Bosnia ed Erzegovina occupa la prima posizione mentre il Canada è secondo: un dettaglio che rende questo confronto ancora più significativo già alla prima giornata.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere Canada vs Bosnia ed Erzegovina in TV e in diretta streaming, con l'orario di calcio d'inizio e i canali disponibili.

Formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Canada arriva alla gara con un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque uscite. Les Rouges hanno chiuso il ciclo di preparazione con un pareggio per 1-1 contro l'Irlanda il 5 giugno, mentre in precedenza avevano battuto l'Uzbekistan 2-0. Nelle cinque partite, la nazionale di Marsch ha segnato 6 reti e ne ha subite 4, con due risultati a reti inviolate.

La Bosnia ed Erzegovina presenta anch'essa un ruolino di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita, il 6 giugno contro Panama, si è conclusa sull'1-1. Il momento più significativo del periodo è rappresentato dalla doppia vittoria nei playoff mondiali UEFA: prima contro il Galles il 26 marzo (1-1, qualificazione ai rigori o per regola dei gol fuori casa), poi contro l'Italia il 31 marzo a Zenica (1-1, con passaggio del turno). Gli Zmajevi hanno pareggiato 0-0 contro la Macedonia del Nord a fine maggio, confermando una fase difensiva attenta.

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti ufficiali tra Canada e Bosnia ed Erzegovina. Non è pertanto possibile fornire un bilancio storico tra le due nazionali sulla base delle informazioni in nostro possesso.

Classifica





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