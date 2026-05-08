Dove vedere Campobasso-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Campobasso e Potenza sono state accoppiate dall’urna dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi. I molisani sono riusciti a raggiungere il Primo Turno Nazionale della post-season dopo aver eliminato il Pineto.
Il Potenza, invece, entra adesso nella competizione, dopo aver vinto la Coppa Italia Serie C contro il Latina.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Campobasso-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streaming
Campobasso-Potenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Campobasso-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Campobasso-Potenza: ora di inizio
La gara fra Campobasso e Potenza, valida per l’andata del Primo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 10 maggio, allo stadio Antonio Molinari, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Campobasso
CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Lancini, Papini; Pierno, Gala, Brunet, Gargiulo, Olivieri; Bifulco, Magnaghi. All. Zauri
Probabile formazione Potenza
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Camigliano, Riggio, Rocchetti; Felippe, Castorani, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria. All. De Giorgio