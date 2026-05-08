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Dove vedere Campobasso-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Campobasso vs Potenza
Campobasso
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi tra Campobasso e Potenza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Campobasso e Potenza sono state accoppiate dall’urna dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi. I molisani sono riusciti a raggiungere il Primo Turno Nazionale della post-season dopo aver eliminato il Pineto.

Il Potenza, invece, entra adesso nella competizione, dopo aver vinto la Coppa Italia Serie C contro il Latina.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Campobasso-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Campobasso-Potenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

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Campobasso
CAM
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Potenza
POT

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.

Sarà possibile seguire Campobasso-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Campobasso-Potenza: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Campobasso e Potenza, valida per l’andata del Primo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 10 maggio, allo stadio Antonio Molinari, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Campobasso

CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Lancini, Papini; Pierno, Gala, Brunet, Gargiulo, Olivieri; Bifulco, Magnaghi. All. Zauri

Probabile formazione Potenza

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Camigliano, Riggio, Rocchetti; Felippe, Castorani, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria. All. De Giorgio

Forma

CAM
-Forma

Goal segnato (subito)
5/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

POT
-Forma

Goal segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

CAM

Ultime 2 partite

POT

1

Vittoria

1

Pareggio

0

Vittorie

2

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/2
Entrambe le squadre a segno
1/2
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