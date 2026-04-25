Dove vedere Campobasso-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Un epilogo da paura. L’Ascoli chiude la propria regular season del girone B di Serie C Sky Wi-Fi rendendo visita al Campobasso nella 38esima giornata.
I marchigiani vogliono la promozione: 77 punti per i bianconeri, appaiati all’Arezzo in cima alla classifica. Per ottenere il salto di categoria, dunque, servirà vincere e sperare che gli amaranto non facciano lo stesso, dal momento che i toscani hanno una migliore differenza reti negli scontri diretti.
Il Campobasso, invece, è già certo di chiudere al quarto posto.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Campobasso-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Campobasso-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Campobasso-Ascoli: ora di inizio
La gara fra Campobasso e Ascoli, valida per la 38esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 26 aprile, allo stadio Antonio Molinari, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Campobasso
CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Lancini, Celesia, Papini, Parisi, Martina, Brunet, Gargiulo, Gala, Bifulco, Padula. All. Zauri.
Probabile formazione Ascoli
ASCOLI (4-3-2-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani, Rizzo Pinna; Gori, Silipo; D’Uffizi. All. Tomei.