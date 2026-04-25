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Dove vedere Campobasso-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Campobasso vs Ascoli Calcio 1898 FC
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Campobasso e Ascoli: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Un epilogo da paura. L’Ascoli chiude la propria regular season del girone B di Serie C Sky Wi-Fi rendendo visita al Campobasso nella 38esima giornata.

I marchigiani vogliono la promozione: 77 punti per i bianconeri, appaiati all’Arezzo in cima alla classifica. Per ottenere il salto di categoria, dunque, servirà vincere e sperare che gli amaranto non facciano lo stesso, dal momento che i toscani hanno una migliore differenza reti negli scontri diretti.

Il Campobasso, invece, è già certo di chiudere al quarto posto.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Campobasso-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
Campobasso-Ascoli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Campobasso-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Campobasso-Ascoli: ora di inizio

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Serie C - Grp. B

La gara fra Campobasso e Ascoli, valida per la 38esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 26 aprile, allo stadio Antonio Molinari, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Campobasso

CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Lancini, Celesia, Papini, Parisi, Martina, Brunet, Gargiulo, Gala, Bifulco, Padula. All. Zauri.

Probabile formazione Ascoli

ASCOLI (4-3-2-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani, Rizzo Pinna; Gori, Silipo; D’Uffizi. All. Tomei.

Forma

CAM
-Forma

Goal segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ASC
-Forma

Goal segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CAM

Ultime 3 partite

ASC

1

Vittoria

2

Pareggi

0

Vittorie

3

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Classifica

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