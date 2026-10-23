Dove vedere Cagliari-Bologna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 09:00 Unipol Domus

Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito il canale ufficiale per seguire la gara.

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Cagliari-Bologna: sabato 24 ottobre ore 15

All'Unipol Domus di Cagliari va in scena una sfida di Serie A tra due squadre che vogliono ritrovare continuità dopo che hanno perso entrambe alla settima giornata.

I rossoblù si presentano con la fiducia di chi ha costruito risultati solidi nelle ultime settimane. Pisacane può contare su una rosa compatta, con Paul Mendy che si sta rivelando una delle sorprese più convincenti del campionato.

Dall'altra parte, il Bologna di Raffaele Palladino arriva a Cagliari con qualche problema di troppo. La sconfitta per 1-3 contro l'Inter ha lasciato il segno, e l'infermeria non aiuta: Roberto Piccoli ha riportato una lesione muscolare nel corso di quella partita e non sarà disponibile.

Nicolò Cambiaghi resta uno degli elementi più pericolosi del Bologna in fase offensiva, capace di mettere in difficoltà le difese con la sua esuberanza. Palladino dovrà trovare le giuste soluzioni per sopperire alle assenze e tornare a muovere la classifica.

Il Cagliari parte favorito dal punto di vista del momento, ma il Bologna ha le qualità per rendere la partita complicata per i sardi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la gara in diretta.

Formazioni

Il Cagliari di Pisacane recupera quasi tutti i titolari. Gli unici indisponibili sono Riyad Idrissi e Mattia Felici per infortunio, mentre non risultano squalifiche. Il probabile undici rossoblù vede Caprile in porta, con Ze Pedro, Juan Rodriguez, Yerry Mina e Adam Obert in difesa, Winks, Adopo, Romano a centrocampo, Maldini e Fazzini a supporto di Mendy.

Il Bologna deve fare i conti con una lista infortuni con nomi importati. Emil Holm, Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli sono tutti out, con Piccoli che ha riportato una lesione muscolare nella partita contro l'Inter. Palladino si affida a Skorupski tra i pali, con Darmian, Theate, Heggem in difesa, Pobega, Ferguson a centrocampo con Miranda e Zortea esterni, Cambiaghi, Enem e Bernardeschi a completare l'undici.

Stato di forma

Il Cagliari arriva a questa partita con un rendimento complessivamente positivo nelle ultime cinque uscite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I sardi vengono però da una battuta d'arresto pesante, il 4-0 subito contro il Monza nell'ultimo turno di campionato. In precedenza avevano pareggiato 1-1 con la Juventus e vinto contro Udinese, Atalanta e Lecce, dimostrando solidità contro avversari di livello.

Anche il Bologna arriva da una sconfitta, quella per 1-3 contro l'Inter, mentre i rossoblù avevano battuto il Lecce 2-1 nel turno precedente e avevano pareggiato 1-1 con il Torino con Palladino come nuovo allenatore.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando la sfida terminò 0-0. Guardando agli ultimi cinque incroci, il Bologna ha vinto tre volte contro il Cagliari, con i sardi che si sono imposti in una sola occasione e un pareggio a completare il quadro. Il Bologna ha mostrato una certa solidità in questa serie, vincendo 2-0 in entrambe le trasferte a Cagliari nelle stagioni 2024/25 e 2025/26.

Classifica





In Serie A, il Cagliari è a 13 punti con il Frosinone mentre il Bologna a 10 con il Napoli. I rossoblù sardi arrivano a questa sfida con la spinta di chi punta alla parte alta della classifica, mentre gli emiliani hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.





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