Dove vedere Burton Albion-Manchester City in tv e streaming

Il Manchester City, forte del 9-0 dell'andata, sfida il Burton Albion con la finale di League Cup in tasca: dove vedere la partita in tv e streaming.

Con la qualificazione già in cassaforte, il Manchester City affronta il Burton Albion senza pressioni nella semifinale di League Cup: il devastante 9-0 ottenuto nella gara d'andata dalla squadra di Guardiola parla da solo. Se Chelsea-Tottenham è ancora apertissima, stante l'1-0 a favore degli Spurs maturato nella gara d'andata, l'altra finalista è insomma già stata decisa con 90 minuti d'anticipo.

Burton Albion-Manchester City è solo su DAZN: attiva il tuo mese gratis e guarda il match in diretta e in esclusiva

Il Manchester City, secondo in classifica in Premier League e protagonista di un appassionante testa a testa con il Liverpool capolista, si prepara dunque a giocarsi il suo primo trofeo stagionale. Aguero e compagni sono ancora in corsa anche in FA Cup, senza dimenticare gli ottavi di finale di Champions League, dove affronteranno lo Schalke 04 a febbraio e marzo. Proprio il City, che nella scorsa edizione ha battuto per 3-0 l'Arsenal in finale, è il detentore del trofeo.

BURTON ALBION-MANCHESTER CITY DIRETTA TV E STREAMING

Il match tra Burton Albion e Manchester City, semifinale di ritorno di League Cup, sarà visibile in streaming attraverso vari dispositivi su DAZN, che trasmetterà la sfida in diretta e in esclusiva. Chi volesse rivedere la partita nei giorni seguenti, inoltre, potrà tranquillamente farlo attraverso il servizio on demand.

BURTON ALBION-MANCHESTER CITY DATA E ORA

Burton Albion-Manchester City andrà in scena mercoledì 23 gennaio al Pirelli Stadium di Burton-upon-Trent, nello Staffordshire, impianto che può contenere 6912 spettatori e sarà prevedibilmente sold out per l'arrivo dell'armata di Guardiola. Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 20.45 italiane.